Uzmanı uyardı: “Yasa dışı bahis ve sanal kumarda hukuki sonuçlar hafife alınmamalı”

“Sadece oynamakla sınırlı değil”

Türkiye’de bahis ve şans oyunları, yalnızca yetkili ve lisanslı kurumlar aracılığıyla yürütülüyor. Bu çerçevenin dışında faaliyet gösteren platformlar ise hukuka aykırı kabul ediliyor.

Özşen’e göre hukuki risk yalnızca organizasyonu kuranlarla sınırlı değil. Sistemin tanıtımını yapmak, link paylaşmak, kullanıcı yönlendirmek ya da finansal işlemlere aracılık etmek de somut olayın özelliklerine göre sorumluluk doğurabiliyor.

“Bir platformun yayılmasına katkı sağlamak ya da başkalarını yönlendirmek, çoğu zaman fark edilmeden ciddi bir hukuki sürecin parçası haline gelmeye neden olabilir” diyen Özşen, özellikle sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

"Ekonomik kayıp ve ceza riski birlikte geliyor”

Özşen, “Yasa dışı bahis sistemlerinde “kolay kazanç” algısı ön plana çıkarılsa da bu yapıların doğası gereği risk her zaman kullanıcı tarafında kalıyor. Maddi kayıpların yanı sıra idari para cezaları ve adli soruşturmalar da söz konusu olabiliyor” açıklamasını yapıyor.

Dijital ödeme yöntemlerinin kullanılmasının ise sorumluluğu ortadan kaldırmadığını belirten Özşen, “İşlemin internet üzerinden yapılması hukuki sonucu değiştirmez. Önemli olan, kişinin sistem içindeki rolüdür” ifadelerini kullanıyor.

Özşen’e göre en güvenli yaklaşım; hukuki statüsü belirsiz platformlardan tamamen uzak durmak ve herhangi bir yönlendirici faaliyette bulunmamak. Mevzuatın kapsamı geniş ve çoğu zaman hafife alınan davranışlar ciddi sonuçlara yol açabilir.