Veri destekli eşleştirme için yeni bir model tanıtıldı

Küresel iş dünyasının stratejik ortaklıklar, planlama, analiz ve vizyon gerektiren yapılar olarak yeniden tanımlandığını öne süren SynergyLink Partners Kurucusu ve CEO’su Dr. Mert Özcömert ise veri destekli eşleştirme süreçlerine yepyeni bir anlayış kazandırdıkları SynergyScore modeliyle bu dönüşüme öncülük edenler arasında yer alıyor.

Uzun yıllardır uluslararası kurumlarla yürüttüğü sanayi eşleştirme çalışmalarıyla tanınan Dr. Mert Özcömert’in geliştirdiği SynergyScore, yapay zeka destekli bir iş eşleştirme altyapısını uzman danışmanlık süreciyle birleştiren hibrit bir sistem olarak öne çıkıyor. Bu model, şirketlerin stratejik vizyonlarını, hedef pazarlarını ve kültürel uyum potansiyellerini analiz ederek tahmine dayalı bir 'uyum skoru' oluşturuyor. Başlangıçta ABD, Avrupa ve Ortadoğu’daki üretici ve alıcı ağlarına yoğunlaşsa da, sistem farklı kıtalarda faaliyet gösterenler için de uygulanabilir ve esnek yapısıyla fark yaratıyor. SynergyScore, yalnızca küresel tedarik zincirlerini güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda farklı pazarlardaki yerlileştirme stratejilerine entegre çözümler sunarak sürdürülebilir işbirliklerini mümkün kılıyor.

“Yapay zeka ile insan uzmanlığını bütünleştiren dinamik ve akıllı bir yapı sunuyor”SynergyScore’un kuramsal çerçevesini şekillendirmeye devam ettiklerini söyleyen Dr. Mert Özcömert, modeli akademik bir makaleyle bilimsel platformlarda tartışmaya açmaya hazırlandıklarını söyleyerek şu açıklamada bulundu: “Artık mesele yalnızca iş yapmak değil, işi dönüştürmek. Alışılagelmiş eşleştirme modelleri yalnızca mevcut verilere yanıt verirken, biz ise geleceği öngören, stratejik bir sistem inşa ediyoruz. SynergyScore her yeni eşleşmeden öğrenerek kendini yenileyen, yapay zeka ile insan uzmanlığını bütünleştiren dinamik ve akıllı bir yapı sunuyor.”

Stratejik vizyonlarını örtüştürüyor

Geleceğin iş geliştirme anlayışında klasik organizasyonel kalıpların ötesine geçerek, esneklik, hız ve çok paydaşlı uyuma dayalı dinamik bir yapı oluşturan Dr. Mert Özcömert, “Bu yaklaşım, özellikle ABD gibi sanayileşme stratejisini yeniden inşa eden ve kritik sektörlerde yerlileştirme politikalarını önceliklendiren pazarlarda, güçlü ve sürdürülebilir üretim ortaklıkları kurmak isteyen aktörler için stratejik bir avantaj sunuyor. SynergyScore’un modeli, Türkiye ve Avrupa’daki nitelikli üreticileri, ABD başta olmak üzere küresel ölçekte yeniden yapılandırılan tedarik sistemleriyle eşleştirerek, hem ekonomik sinerji yaratıyor hem de stratejik vizyonlarını örtüştürerek yüksek katma değerli işbirliklerinin önünü açıyor” dedi.

Türkiye’nin kalkınma vizyonu, geleceğin inovasyon stratejilerine yön veriyor

İnovasyon üzerine yaptığı akademik çalışmalarıyla öne çıkan Dr. Mert Özcömert sözlerine şöyle devam etti, "Türkiye’de endüstriyel kalkınma vizyonu bugün hâlâ etkisini sürdüren stratejik girişimlerin temelini oluşturuyor. Örneğin Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’ün İstanbul sanayi irtibat ofisi sayesinde, Türk yüksek teknoloji üreticileri ilk kez Avrupa’daki büyük ölçekli projelere doğrudan entegre olma imkanı buldu. İstanbul Ticaret Odası bünyesindeki Sanayi İhtisas Komitesi ve onun çatısı altındaki Otomotiv İhtisas Komitesi, kamu–özel sektör işbirliğine dayalı sektörel strateji geliştirme pratiğinin öncüsü oldu. Türkiye’nin global iş stratejileriyle eş zamanlı olarak geçen yıl hayata geçirdiğimiz veri odaklı, uluslararası arenada sinerji yaratan iş dünyası girişimlerimizle farklı coğrafyalardaki paydaşları etkileşimli ve stratejik modellerle buluşturarak sadece bugüne değil, geleceğin inovasyon stratejilerine de yön vermeyi amaçlıyoruz.