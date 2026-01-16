Viennalife 2026’ya güçlü bir vizyonla girdi

Orta ve Doğu Avrupa’nın 200 yıllık köklü sigorta grubu Vienna Insurance Group çatısı altında faaliyet gösteren Viennalife, 2026 Acenteler Toplantısı’nı 9 Ocak’ta İstanbul’da gerçekleştirdi. Türkiye genelinde faaliyet gösteren acentelerin katılımıyla gerçekleşen toplantı, şirketin büyüme yolculuğundaki stratejik kilometre taşlarından biri oldu.

“Birlikte Daha Akıllıyız! Ortak Akılla Yükseliyoruz” mottosuyla hayata geçen toplantıda, 2025 yılının kapsamlı değerlendirmesi yapılırken, 2026’ya ilişkin hedefler, sektör öngörüleri ve sürdürülebilir büyüme stratejileri paylaşıldı. Viennalife, bu toplantıda 2026’yı “performans ve kalite yılı” olarak ilan etti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Viennalife CEO’su Uğur Tozşekerli, şirketin sektördeki konumuna ve gelecek vizyonuna dikkat çekti. Uğur Tozşekerli, “Kasım ayı itibarıyla %11,95 pazar payıyla hayat sigortası sektöründe üçüncü sıradayız. Güçlü organizasyon yapımız, profesyonel ekibimiz ve sahadaki etkinliğimizle bu payı önümüzdeki 5 yıl içinde %18’in üzerine taşımayı hedefliyoruz” dedi.

“İstikrarlı büyüme yolculuğumuzda emin adımlarla ilerliyoruz”

Toplantıya katılan acenteler, Viennalife’ın önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını, yeni vizyonunu ve ürün-hizmet stratejilerini doğrudan dinleme fırsatı buldu. Müşteri odaklılık, güven temelli yaklaşım, sürdürülebilirlik kültürünün kurumsallaşması ve dijital dönüşüm hedefleri toplantının ana başlıkları arasında yer aldı.

Konuşmasında sektördeki yeniliklere dikkat çeken Uğur Tozşekerli, şu değerlendirmelerde bulundu: “Ana hedefimiz, sürdürülebilir kârlılığı kalıcı ve güçlü bir iş modeline dönüştürmek. Yarını bugünden şekillendiren teknolojik altyapımız ve yapay zekâ odaklı çözümlerimizle, sigortacılığın geleceğini daha ileri bir perspektiften ele almaya devam ediyoruz.”

“2030’da hedefimiz hayat sigortacılığında sektör liderliği”

2026 yılına ilişkin vizyonunu da net bir şekilde açıklayan Viennalife CEO’su Uğur Tozşekerli, “2026’yı performans ve kalite yılı olarak konumlandırıyoruz. 2030 hedefimizde ise hayat sigortacılığında sektör liderliği var. Bu yolculuğu acentelerimizle birlikte, güven ve yenilik temelinde sürdürmeye kararlıyız” diye konuştu.

Viennalife CEO’su Uğur Tozşekerli, 2026 Acenteler Toplantısı’nda ilk 3’e giren acentelere plaket takdim etti.

Acenteler Toplantısı, gala yemeği ve konserle sona erdi.