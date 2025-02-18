Viennalife ve Adanaspor’dan Forma Sponsorluğu İş Birliği

Yayınlanma: 18.02.2025 - 19:00

Güncelleme: 18.02.2025 - 19:00

Futbol, Türkiye’de en çok ilgi gören spor dallarından biri olmaya devam ederken, iş dünyasının bu alandaki sponsorluk destekleri de hız kesmeden sürüyor. Orta ve Doğu Avrupa’nın 200 yılı aşkın köklü sigorta markası Vienna Insurance Group’un bir parçası olan Viennalife Emeklilik ve Hayat, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor ile önemli bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda Viennalife, 2024-2025 sezonunun ikinci devresinden itibaren başlayarak 2025-2026 sezonu boyunca Adanaspor’un forma göğüs sponsoru olacak.

"Hem müşterilerimizin hem de futbol dünyasının kalbinde yer alıyoruz"

İş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Viennalife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Sayın Uğur Tozşekerli, “Sigortacılık sektöründeki güçlü konumumuzu, farklı alanlardaki stratejik iş birlikleriyle daha da pekiştiriyoruz. Bu doğrultuda, köklü geçmişi ve turuncu-beyaz renkleriyle sahada mücadele eden Adanaspor’un forma göğüs sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklığın her iki taraf için de başarılı ve verimli olmasını diliyoruz” dedi.

“Bu sponsorluk, insan odaklı yatırım misyonumuzun yalnızca bir örneği”

Sayın Uğur Tozşekerli, “Viennalife’ın, ‘Hayatı huzurla kucaklayın’ mottomuzla yaşam döngüsü içinde var olan risklerin olası finansal kayıplarını azaltarak insanlara hayatlarını daha huzurlu bir şekilde yaşamalarına yardımcı olma gayemizi ortaya koyuyoruz. Üç bine yakın finansal uzmandan oluşan ekibimiz, 700’ü aşkın acente ağımız ve iş birliği yaptığımız bankalarla müşterilerimizin yaşamlarına dokunuyoruz. Her alanda önce insan ilkesiyle hareket ediyoruz. Söz konusu forma göğüs sponsorluğumuz da bu misyonumuzu gerçekliğe kavuşturduğumuzun yalnızca bir örneği. Adanaspor’a başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.