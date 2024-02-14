VOQ, kışın trend renkleriyle tasarladığı banyo mobilyalarını tanıttı

Yayınlanma: 14.02.2024 - 16:46

Güncelleme: 14.02.2024 - 16:46

Kışın kendini daha çok hissettirmeye başladığı şu günlerde evinde daha çok vakit geçirmeye başlayanlar, trendlerden ilham alarak yaşam alanlarını mevsim akışına göre dekore ediyor. Özellikle de evlerindeki konforun ve dinlenmenin adresi olan banyolarında soğuk hava ambiyansı yaratarak iç ve dış dünya arasında ortak bir bağ kuruyor. ‘La Moda in Bagno' (Banyoda Moda) mottosuyla yola çıkan ve trendlere uygun banyolar yaratmayı vaat eden banyo mobilyası markası VOQ ise kışa özel dekorasyon renklerini açıklayarak tüketicilere yol haritası çizdi. Sitelerinde yayımladıkları “VOQ Renkleriyle Kış Enerjisi: Banyonuzu Mevsim Renkleriyle Dönüştürme Rehberi” ile en soğuk aylarda bile banyoları sıcak birer mekâna dönüştürecek renkleri açıkladı.

VOQ’un paylaştığı ipuçları ışığında bu kış banyo dekorasyonunda toprak tonları, kış beyazları öne çıkıyor. Öte yandan bataryalar, ayna çerçeveleri veya dekoratif aksesuarlarda altın, gümüş veya bakır unsurlarla zarif dokunuşlarda bulunmak, metalik vurgularla sofistike bir görünüm yaratmak başlıca trendler arasında yer alıyor. Duş perdesi, havluluk ve hatta banyo paspaslarında ise mevsimsel desenler hakim oluyor. Bu desenler, sadece sezonun özünü yakalamakla kalmıyor, aynı zamanda banyoya eğlenceli ve dinamik bir hava katıyor. Kış tatiline gidemeyenlerin, banyolarını mobilyalarla da mevsime uygun konfor alanına çevirmesini mümkün kılan İtalyan banyo mobilyası markası, bu kapsamda yenilikçi ve özel tasarımlara imza attığı ürünlerini de tanıttı.

KIŞIN RENKLERINI BANYO MOBILYALARIYLA TAMAMLIYOR

VOQ’un kış mevsiminin trend renkleriyle birleştiğinde bütünsel bir görünüm oluşturacak mobilyaları arasındaki Heldig serisi, yalın tasarımı ile mekanlara göz alıcı bir şıklık katarken banyolara sıcak bir atmosfer kazandırıyor. 3 farklı ebat, 4 farklı renk ve 8 farklı modülüyle banyoların ihtiyacı olan fonksiyonelliği karşılıyor.

Zamansız bir tasarım çizgisine sahip Fresca serisi ise güne ferahlatıcı ve tazeleyici etkisinin yarattığı pozitif enerjiyle başlama imkanı sunuyor. Bahar havasını evlere getiren pastel tonlardaki özel renk paleti ile de uzun süre kullanılsa da sıkıcı gelmeyecek bir dekorasyona imza atmaya olanak sağlıyor. 5 farklı renk seçeneğine sahip Fresca serisi, dokunma hissi yaratan yüzeyi ile de ön plana çıkıyor.

Yan modül seçenekleriyle sınırsız kombinasyonlar yaratmayı mümkün kılarken Greta serisi de farklı mekan tasarımları yaratmayı vaat ediyor. Özel olarak tasarlanmış boy dolabıyla da depolama alanı ihtiyacına yeni bir yorum getiriyor. Geçmişin izlerini modern mekanlar için yeniden yorumlamayı sağlayan seri, özgürlük duygusu veren alanlar ortaya çıkarırken doğanın ritmine bilinçli bir yaşam tarzı katıyor.