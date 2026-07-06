W Group ekosistemi, Avrupa'daki uyum odaklı büyümesini iki MiCA lisansıyla güçlendiriyor

W Group ekosistemi bünyesindeki iki şirket, Avrupa’da Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi (MiCA) kapsamında lisans aldı. Hırvatistan Finansal Hizmetler Denetleme Ajansı (HANFA) ve Avusturya Finansal Piyasa Otoritesi’nden (FMA) alınan iki MiCA lisansı, W Group ekosisteminin başta Avrupa olmak üzere şirketlerinin faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda yasal gerekliliklere uyumlu şekilde büyüme stratejisini güçlendirdi.

AVRUPA'DA REGÜLE KRİPTO VARLIK HİZMETLERİ SUNABİLECEK

Avrupa Birliği tarafından yürürlüğe alınan Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi (MiCA), Avrupa genelinde faaliyet gösteren kripto varlık hizmet sağlayıcıları için yönetişim, şeffaflık, müşteri varlıklarının korunması ve piyasa bütünlüğü gibi alanları kapsayan kapsamlı bir düzenleyici çerçeve sunuyor.

Nisan 2026'da, W Group ekosistemi bünyesinde faaliyet gösteren WHITE TECH'in, Hırvatistan Finansal Hizmetler Denetleme Ajansı'ndan (HANFA) MiCA kapsamında lisans aldığı duyurulmuştu. Açıklamada, söz konusu yetkilendirmenin WHITE TECH'e alım satım, saklama, transfer hizmetleri ve yönetim gibi alanlarda regüle kripto varlık hizmetleri sunma imkânı sağladığı belirtilmişti.

WhiteBIT ise bu kapsamda son açıklamasını 19 Haziran'da yaptı. Açıklamada, WhiteBIT EU markasıyla faaliyet gösteren WB-Shield Innovations GmbH'nin, Avusturya Finansal Piyasa Otoritesi (FMA) tarafından MiCA kapsamında yetkilendirildiği; bu gelişmenin W Group ekosisteminin Avrupa'daki büyüme stratejisinde önemli bir adımı temsil ettiği ifade edildi. Ayrıca, tek bir ülkeden tüm bölgeye hizmet sunulmasına olanak tanıyan pasaportlama (passporting) yaklaşımı sayesinde WhiteBIT EU'nun, Avrupa'daki kullanıcılar için geliştirilen ayrı bir platform üzerinden Avrupa Ekonomik Alanı genelinde regüle kripto varlık hizmetleri sunabileceği belirtildi.

"AVRUPA, UZUN VADELİ VİZYONUMUZUN MERKEZİNDE YER ALIYOR"

Lisans gelişmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan W Group Kurucusu ve Başkanı Volodymyr Nosov, şunları söyledi:

"Avrupa, WhiteBIT'in büyüme vizyonunun merkezinde yer almaya devam ediyor. Dijital varlık piyasaları için güçlü bir düzenleyici çerçeve sunan MiCA kapsamındaki yetkilendirmemiz, Avrupa'daki kullanıcılarımıza daha şeffaf, güvenli ve uyumluluk odaklı bir kripto deneyimi sunma hedefimizi destekliyor. W Group ekosistemi bünyesindeki şirketler, regülasyon odaklı yaklaşımla Avrupa ve diğer pazarlardaki büyümelerini sürdürüyor."

2018 yılında kurulan WhiteBIT, bugün W Group ekosistemi bünyesinde faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar Visa, FACEIT, FC Barcelona, Juventus ve Ukrayna Milli Futbol Takımı gibi spor kulüpleri ve küresel markalarla uzun soluklu iş birlikleri geliştiren şirket, regülasyon odaklı yaklaşımıyla Avrupa ve diğer pazarlardaki büyümesini sürdürmeye devam ediyor.

TÜRKİYE'DE ÖN BAŞVURU SÜRECİNİ TAMAMLAYAN İLK PLATFORMLAR ARASINDA YER ALDI

WhiteBIT TR, Nisan 2024'te Türkiye'de faaliyetlerine başladı ve yalnızca altı ay içinde 100 bin aktif kullanıcıya ulaştı. Bugün 580'den fazla işlem çifti, 350'dan fazla dijital varlık ile ücretsiz Türk lirası yatırma ve çekme hizmeti sunan WhiteBIT TR, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) öngördüğü yetkili kripto varlık hizmet sağlayıcısı olma süreci kapsamında ön başvurusunu tamamlayan ilk platformlar arasında yer aldı.

Hâlihazırda Whitebit Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. unvanıyla SPK'nın Faaliyette Bulunanlar Listesi'nde yer alan WhiteBIT TR, W Group'un benimsediği regülasyon odaklı büyüme stratejisini ve bireysel ile kurumsal kullanıcılara sunduğu hizmetleri Türkiye pazarına taşımaya devam ederken, W Group'un küresel ölçeğini de Türkiye'de temsil etmeyi sürdürüyor.