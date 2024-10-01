Waternet, tek bir cihazıyla yılda 101 kg plastik atığı önlüyor

Yayınlanma: 01.10.2024 - 12:23

Güncelleme: 01.10.2024 - 12:23

Sanayileşmenin ve kentleşmenin hızlanmasıyla birlikte hayatımızın birçok alanında olduğu gibi sağlık konusunda da endişeler gün yüzüne çıkıyor. Bunun perde arkasında gün geçtikçe artan plastik atıkların şebeke sularına karışması, doğaya zarar vermesi gibi etkenler bulunurken, su filtrasyon sistemleri hem temiz ve sağlıklı suya erişimi kolaylaştırıyor hem de çevreye duyarlı bireysel önlemlerin önünü açarak plastik atıkları en aza indiriyor. Filtrasyon sistemlerinin suda bulunan zararlı maddeleri ve mikroorganizmaları etkin bir şekilde ortadan kaldırarak daha sağlıklı bir yaşam sürülmesini sağladığını belirten Pazarlama Direktörü Naz Günaçar ise plastik atık oluşumuna karşı su arıtma teknolojilerinin önemli bir çözüm sunduğunu vurgulayarak tek bir cihazları ile yılda 101 kg plastik atığı önlediklerini açıkladı.

“Atık döngüsü, her bir Waternet üyesiyle kırılıyor”

Naz Günaçar, “Waternet olarak, su kaynaklarının sürdürülebilirliği ve herkesin temiz, sağlıklı ve plastiğe değmemiş suya erişebilmesini sağlamak için harekete geçtik. ‘Suyun İyilik Hali' mottosuyla hem tek kullanımlık plastik atıkları önlüyor hem de su kaynaklarının korunmasına katkıda bulunuyoruz. Öyle ki her yıl en az 300 milyon ton plastik üretiliyor. Bugün, 50 yıl öncesine göre 20 kat daha fazla plastik üretiyoruz ve bunun önümüzdeki 20 yıl içinde ikiye katlanması bekleniyor. Plastik üretimi, küresel karbon emisyonlarının %1'ini oluşturuyor. Bu döngü, her bir Waternet üyesiyle kırılıyor” dedi.

“Tek bir cihazımız yılda ortalama 101 kilogram plastik atığı önlüyor”

Kullanıcıların tek bir Waternet cihazı ile yılda ortalama 101 kilogram plastik atığı önlediğini belirten Pazarlama Direktörü Naz Günaçar, “Kendimize, sevdiklerimize ve dünyaya yararlı seçimler yapmak için çalışıyor, iyi bir gelecek için plastik atığı azaltacak çözümler üretiyoruz. Kullanıcılarımız tek bir cihazımızla 469 kilogram karbondioksit salımını engelleyebiliyor. Yılda 6 bin 48 litre su tasarrufu da sağlıyor” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“İyi suya erişimin herkesin hakkı olduğuna inanıyor ve sürdürülebilir çözümlerimizle bu iyiliği dünyaya yaymak için kararlılıkla ilerliyoruz. 2012’de Türkiye’de başlayan faaliyetlerimizi Purunity markasıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’a da taşıdık. Waternet’in su arıtma çözümlerini hem evlerde hem de işyerlerinde kullanılabilecek şekilde zenginleştirdik. Tezgah üstü, tezgah altı ve sebil cihazlarımızda kullandığımız son teknoloji filtrasyon sistemlerimiz sayesinde ev ve ofislerde temiz, yumuşak içimli suya kolayca erişim sağlıyoruz.”

“Güvenilirliğimizi global sertifika ve ödüllerle kanıtlıyoruz”

Pazarlama Direktörü Naz Günaçar, “Filtrasyon teknolojisinin güvenilirliği, büyük önem taşıyor. Dolayısıyla biz de arıtma sistemlerimizin kalitesini dünya çapında tanınan sağlık sertifikaları ve tasarım ödülleriyle ortaya koyuyoruz. "

“28 Eylül’de kıyı temizleme etkinliği gerçekleştirdik”

Sürecin her adımında kusursuz müşteri deneyimini benimsediklerinin altını çizen Naz Günaçar, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Waternet olarak, cihaz bakımlarını ve filtre değişimlerini ücretsiz yapıyoruz. 7/24 kesintisiz çağrı merkezi hizmeti sunuyor, ürünlerimiz için ömür boyu garanti veriyoruz. Kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik ürün değişim hakkı sunarak her müşterimizin yaşam kalitesini artırmalarına olanak tanıyoruz. Daha yaşanabilir bir dünya için emin adımlarla ilerliyoruz. Bu doğrultuda yalnızca en iyi ürün ve teknolojileri kullanmakla kalmıyor, iyilik elçileri olarak hem kendimiz hem sevdiklerimiz hem de dünya için faydalı seçimler yapmak için çabalıyoruz. 28 Eylül’de Suadiye sahilinde şirket içi kıyı temizleme etkinliği düzenledik. İlk kez gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğe 78 ekip arkadaşımız katıldı. Hep birlikte Suadiye sahil kıyısında 69kg atık ve 4300 izmarit toplayarak sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunduk.”