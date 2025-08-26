Yaratıcı endüstrilerde üretim ve öğrenme süreçleri değişiyor

Avrupa Komisyonu’nun “Cultural and Creative Sectors in a Digital World” ve UNESCO’nun “Re|Shaping Policies for Creativity” raporları, dijital araçların yaratıcı üretimi daha erişilebilir kıldığını ortaya koyuyor. Açık kaynaklı yazılımlar, çevrimiçi eğitim platformları ve dijital üretim ortamları; farklı alanlarda üretimde bulunan kişilerin sürece katılımını mümkün kılıyor.

McKinsey’in 2024 tarihli “The Future of Creative Work” raporu, bu dönüşümün istatistiklerle desteklendiğini gösteriyor: Yaratıcı sektör çalışanlarının %68’i, dijital araçlar sayesinde farklı disiplinlerden ekiplerle uzaktan ve eşzamanlı üretim yapabildiklerini belirtiyor. Teknik becerilerin yanı sıra iletişim, uyum yetkinliği ve dijital okuryazarlık, üretimin temel bileşenleri hâline geliyor.

Figma, Miro ve Trello gibi çevrimiçi iş birliği araçları; tasarım, medya ve proje geliştirme gibi alanlarda kolektif çalışmayı kolaylaştırıyor. Revit gibi BIM tabanlı yazılımlar ise mimarlık alanında çok katmanlı ekiplerin aynı proje üzerinde birlikte çalışmasına olanak tanıyor. Dijital araçlar, üretim süreçlerini sabit kalıplardan çıkararak daha açık ve iş birliğine dayalı bir zemine taşıyor.

ÖĞRENME MODELLERİ DE YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Üretimdeki değişim, öğrenme biçimlerini de dönüştürüyor. Learning Planet Institute’un 2024 tarihli “Rethinking Creative Learning” raporunda da vurgulandığı üzere, yaratıcı öğrenme süreçleri çevrimiçi etkileşim, deneyim paylaşımı ve kolektif üretim etrafında şekilleniyor.

Türkiye’de yaratıcı sektörlere yönelik eğitimler düzenleyen Üretimhane’nin Program Koordinatörü Hasan Barış Uz, “Klasik müfredat yapılarının yerini artık uygulama temelli ve ortak üretime dayalı öğrenme modelleri alıyor. Dijital araçlarla desteklenen bu modellerde bilgi, sadece aktarılan bir içerik değil; yeniden yorumlanarak üretim süreçlerine dahil edilen dinamik bir unsur. Zaman ve mekândan bağımsız yürütülen çevrimiçi eğitimler, hem farklı üretimlere alan açıyor hem de katılımcılara kendi yaratıcı dillerini geliştirme fırsatı sunuyor” diyor.

ÜRETİMHANE, DÖNÜŞÜMÜN MERKEZİNDE YER ALIYOR

2019 yılında kurulan Üretimhane, yaratıcı endüstrilerdeki dönüşümleri yakından izleyen ve bu değişime uygun eğitim programları geliştiren bağımsız bir platform. Sanat, tasarım, mimarlık ve dijital medya gibi alanlarda sunulan eğitimler; çevrimiçi, uygulama odaklı ve esnek yapılarıyla dikkat çekiyor. Hasan Barış Uz, “Üretimhane’de sektör profesyonelleriyle iş birlikleri yapıyor, katılımcılardan gelen geri bildirimler ve alan araştırmaları doğrultusunda içeriklerimizi sürekli olarak güncelliyoruz” diyor.

Üretimhane’nin Kurucu Ortağı Ömer Kaçar ise “Biz yalnızca sektördeki dönüşümü gözlemleyen bir kurum değiliz; aynı zamanda bu dönüşümün düşünsel ve yapısal boyutuna katkı sunuyoruz. Geliştirdiğimiz programlarla hem güncel teknolojilere hem de yeni öğrenme yaklaşımlarına yanıt üretiyoruz. Bugün gelinen noktada, yaratıcı sektörler hem teknolojik yeniliklerle hem de iş birliği ve paylaşım kültürüyle geleceğimizi şekillendiriyor. Önümüzdeki yıllarda sektördeki dönüşümün hangi yeni biçimler alacağını ise hep birlikte göreceğiz” diye ekliyor.