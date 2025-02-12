Yemeksepeti, “Türkiye’nin En Sevdiği Marka” unvanını bir kez daha kazandı

Yayınlanma: 12.02.2025 - 11:55

Güncelleme: 12.02.2025 - 11:55

Türkiye’de hızlı ticaretin öncü markası Yemeksepeti, MediaCat ve Ipsos işbirliğiyle gerçekleştirilen, 15-55 yaş aralığında, kadın-erkek oranı dengeli, Türkiye temsili 2.000 kişinin katılımıyla yapılan “Türkiye’nin Lovemark’ları 2024” araştırmasında ödüle layık görüldü. Yemeksepeti, “Online Yemek Siparişi” kategorisinde yine birinci sırada yer alarak, bu kategorideki “Lovemark” unvanını pekiştirdi.

Yemek Siparişi kategorisindeki liderliğini sürdürdü

2007’den bu yana markaların hedef kitleleriyle kurdukları duygusal bağın gücünü ölçen Türkiye’nin Lovemark’ları araştırması, bu yıl 17’nci kez düzenlendi. Türkiye’deki en rekabetçi kategorilerde faaliyet gösteren markaların “Lovemark” statülerini ortaya koyan araştırmada Yemeksepeti, tüketicileriyle kurduğu güçlü bağ ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmetleri sayesinde bu yıl da “Online Yemek Siparişi” kategorisinde yeniden zirveye yerleşti.

Markanın kullanıcı dostu platformu, geniş restoran ağı ve müşteri hizmetleri kalitesini yansıtan bu başarıda, Yemeksepeti’nin yürüttüğü etkin pazarlama ve iletişim çalışmalarının da büyük katkısı var. Şirket, dinamik ve yenilikçi stratejilerle müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini anlayarak, hizmetlerini sürekli iyileştirmeye devam etti. Bu sayede marka bilinirliğini ve müşteri memnuniyetini artırarak tüketicilerin zihinlerinde pozitif bir imaj yaratmayı başardı.

Müşteri odaklılık, inovasyon ve güvenilirlik

Yemeksepeti’nin bir kez daha bu ödüle layık görülmesi, markanın müşteri odaklılık, inovasyon, hizmet kalitesi ve güvenilirlik gibi temel değerlerdeki üstünlüğünü ortaya koydu. Bilgisayar destekli telefon görüşmeleri (CATI) yöntemiyle yapılan araştırma, zihin payı, duygusal yakınlık ve beklentileri karşılama düzeyi gibi kriterlere dayanarak Yapısal Eşitlik Modeli (SEM) yaklaşımıyla analiz edildi.

Yemeksepeti, güçlü performansıyla hem sektöründe öncü konumunu pekiştirdi hem de kullanıcılarının gözünde yine yeniden “Türkiye’nin En Sevdiği Marka” olmayı sürdürdü.