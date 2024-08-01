Yeni nesil e-ticaret altyapısı, Süper Lig’in yeni üyesi Eyüpspor’un isim sponsoru oldu

Yayınlanma: 01.08.2024 - 17:05

Güncelleme: 01.08.2024 - 17:05

Sporseverler Süper Lig’in 9 Ağustos’ta başlayacak 2024-2025 sezonunu heyecanla beklerken, sponsorluk anlaşmaları da netleşmeye başladı. Başarılı markaların e-ticaret altyapısı ikas, bu sezon tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek Eyüpspor’un isim sponsoru oldu.

Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız ile ikas Kurucu Ortağı ve CEO’su Mustafa Namoğlu’nun katılımıyla Eyüp Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza töreniyle duyurulan sponsorluk anlaşması kapsamında, Süper Lig’in yeni üyesi Eyüpspor, bu sezon yeşil sahalarda “ikas Eyüpspor" ismiyle mücadele edecek.

“Bir sponsorluktan çok daha fazlası”

Eyüpspor ve ikas ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında sponsorluk anlaşmasına ilişkin görüşlerini paylaşan Mustafa Namoğlu, “ikas olarak, Eyüpspor’un isim sponsoru olmanın gururunu yaşıyoruz. Söz konusu ortaklık, bizim için bir sponsorluk anlaşmasından çok daha fazlasını ifade ediyor” dedi.

Girişimciliğin ve e-ticaretin dinamizmiyle futbolun enerjisini bir araya getireceklerini dile getiren ikas Kurucu Ortağı ve CEO’su Mustafa Namoğlu, “Her iki dünyanın da sınırlarını zorlayacağımıza ve sahadaki başarılarımızla bu sinerjiyi en üst seviyeye çıkaracağımıza inanıyoruz. Eyüpspor'un başarı hikayesi ile ikas’ın yenilikçi ve dinamik yapısı, Türk sporuna ve e-ticaret dünyasına yeni bir soluk getirecek. ‘Gücümüz bir' mottomuzla, ikas Eyüpspor’un zaferin yeni adı olacağına inancımız tam” ifadelerini kullandı.

1992’den bu yana ilk isim sponsorluğu

İmza töreninde Eyüpspor’un Süper Lig başarısına vurgu yapan Fatih Kulaksız, “Yönetime geldiğimiz günden itibaren Eyüpspor için her şeyin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu çabayla, Eyüpspor’umuz tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek. Kulübümüzü daha da ileri taşıma isteğimiz her geçen gün artarak sürüyor. E-ticaret sektörünün öncülerinden ikas ile gerçekleştirdiğimiz isim sponsorluğu anlaşması da bu isteğin en somut çıktılarından biri” dedi.

Eyüpspor’un son isim sponsorluğu anlaşmasını 1992’de gerçekleştirdiğini hatırlatan Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, “Uzun yıllar sonra bir isim sponsorluğu anlaşmasına imza atarken, ikas’ın marka değerine, çalışmalarına ve en önemlisi Eyüpspor’umuz ile yan yana geldiğindeki duruşuna son derece dikkat ettiğimizi taraftarlarımızın bilgisine sunarız. Eyüpspor’a verdikleri desteklerden dolayı başta ikas CEO’su Mustafa Namoğlu’na ve bu işbirliğinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

20 milyon dolar yatırım aldı, en hızlı büyüyenlere seçildi

KOBİ ve girişimcilerin teknik bilgiye ihtiyaç duymadan e-ticaret sitelerini açmalarını sağlayan yeni nesil e-ticaret altyapısı ikas, nisan ayında Dünya Bankası kuruluşlarından IFC ve Re-Pie Portföy liderliğindeki Seri A yatırım turunda 20 milyon dolar yatırım almış; 2024'ün başında da Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerini listeleyen Deloitte Technology Fast 50’ye seçilmişti.

ikas olarak 2024’e büyük adımlarla başladıklarını söyleyen ikas Kurucu Ortağı ve CEO’su Mustafa Namoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Aldığımız yatırıma ve kazandığımız ödüllere, sporda üstlendiğimiz yeni misyon eklendi. Türk sporunu daima destekleyen yerli bir girişim olarak, Eyüpspor’un isim sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Sezon boyunca sürecek bu anlaşma ile Eyüpspor, 'ikas Eyüpspor' olarak anılacak. Daima başarıyla ilerlemek istediğimiz yolculuğumuzda, aynı tutkuyu paylaştığımız Eyüpspor ile birlikte yürüyeceğimiz için de çok heyecanlıyız. Bu sebeple, sponsorluğumuz sadece futbolseverlere değil, aynı zamanda kullanıcılarımıza da ilham verme yolunda attığımız büyük bir adım.”