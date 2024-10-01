Yerli BT şirketi PEAKUP, üniversite ve şirketlere yapay zeka ve bulut eğitimi veriyor

Yayınlanma: 01.10.2024 - 12:05

Güncelleme: 01.10.2024 - 12:05

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yapılan tahminler, dünya çapında 5 işten ikisinin yapay zekadan (YZ) etkileneceğini gösterdi. Öte yandan Microsoft verilerine göre 2 şirketten biri, yapay zeka adaptasyonundaki en büyük engelin yetkin işgücü eksikliği olduğunu söyledi. Yerli BT şirketi PEAKUP, küresel yetenek açığının kapatılması için öncü teknoloji şirketlerine önemli rol düştüğü bilinciyle, çalışan komitesi CADET aracılığıyla kolları sıvadı.

Konuya dair değerlendirmelerini paylaşan PEAKUP CSO’su Kadir Can Toprakçı, “Microsoft'un raporuna göre 5 şirketten üçü yapay zekaya uyum için çalışanlarına yeni yetkinlikler kazandırmayı planlıyor. Londra, Dubai ve İstanbul ofislerinde 12 yılı aşkın süredir toplumu geleceğe teknolojiyle hazırlama vizyonuyla faaliyet gösteren PEAKUP olarak, İK literatüründe upskilling ve reskilling olarak anılan bu adımların kolektif bir çabaya dönüşmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda çalışanlarımızın gönüllü girişimleriyle kurulmuş CADET komitemiz aracılığıyla ve üst yönetim desteğiyle hem üniversitelerde hem de kurumsal şirketlerde yapay zeka ve bulut eğitimleri düzenleyerek yetenek açığını kapatmak, yeni teknolojilerin adaptasyon sürecini hızlandırmak için çalışıyoruz” dedi.

Üniversitelilere bulut ve yapay zekayı anlatıyor

Teknolojinin dönüştürücü gücünü genç beyinlerle buluşturma ve toplumu teknolojiyle geleceğe hazırlama vizyonuyla üniversite işbirlikleri gerçekleştirdiklerini belirten PEAKUP CADET Komite Başkanı Ebru Tuncay ise “Bu kapsamda 2023-2024 eğitim öğretim dönemi boyunca Arel Üniversitesi’nde Bulut Bilişim Teknolojileri dersi verdik. PEAKUP yöneticilerinin eğitmen olarak katıldığı derste, 12 yıldır bulut teknolojilerinde edindiğimiz deneyimi ve Microsoft 365 çözümlerini üniversitelilere aktardık. Özyeğin Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü dördüncü sınıf öğrencileri, Dr. Zeynep Karapars’ın verdiği stüdyo derslerinde, PEAKUP olarak geliştirdiğimiz çalışan bağlılığı platformu Velocity için hem göze hitap eden hem de işlevselliği ön plana çıkaran arayüz tasarımlarına imza attı. Diğer yandan Girişimcilik Kulübü aracılığıyla Yeditepe Üniversitesi öğrencilerini Microsoft 365 ve bulut teknolojileriyle tanıştırdık. Kültür Üniversitesi kariyer günlerinde öğrencilerin kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmalarına rehberlik ettik. PEAKUP çalışanlarının çabalarıyla kurulan CADET Komitesi olarak, gençlerin gelişim yolculuklarına rehberlik etmek ve onları geleceğin iş dünyasına hazırlamak önceliğimiz. Eğitim programlarımızla öğrencilerin teknolojiye olan ilgilerini artırırken onları sektörel becerilerle donatarak kariyer adımlarını güçlendiriyoruz. Yeni eğitim öğretim döneminde de faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Kurumsal şirketleri yapay zekayla tanıştırıyor

PEAKUP’ın geleceğin yetenek havuzlarını yapay zeka ve bulut teknolojilerine hazırlama çabalarının üniversitelerle sınırlı kalmadığını, 12 yıllık teknoloji uzmanlığının özel şirketlerle de paylaşıldığını vurgulayan PEAKUP CSO’su KadirCan Toprakçı, “Türkiye'deki partnerlerinden biri olduğumuz Microsoft gibi küresel teknoloji devleri, işgücünün yapay zeka ve bulut dönüşümüne hazırlanması için çeşitli taahhütlerle özel programlar yürütüyor. PEAKUP olarak biz de benzer bir yolu izliyor ve üniversitelerin yanı sıra, şirketlerin de bu dönüşüme hazırlanması için kuruluşlara özel yapay zeka eğitimleri ve atölye çalışmaları düzenliyoruz” dedi ve devam etti:

“Geçtiğimiz yaz gerçekleştirdiğimiz Dubai AI Summer School ile kuruluşların 2 hafta boyunca yapay zeka alanındaki son teknolojilerle birinci elden tanışmasını sağladık. Eğitimleri, kurumların ofislerinde veya PEAKUP ofisinde yapıyoruz. Mart ayında kurduğumuz Yapay Zeka Çözümleri Birimi ile şirketlerin ihtiyaçlarına özel eğitim programları tasarlıyoruz. Örneğin P.I. Works ile birlikte Microsoft Copilot ve Azure AI’a odaklanan üç günlük bir eğitim düzenledik. Hem teorik tarafın konuşulduğu hem de bu teori üzerine inşa edilen pratiklerin deneyimlendiği programla, P.I. Works’ün dijital dönüşüm ekiplerini son trendlere hazırladık.”

“Toplumun teknoloji rotasına inovasyonu yerleştirdik”

12 yıldır faaliyet gösteren, yerli bir BT ve teknoloji şirketi olarak, Microsoft çözümlerinde ve YZ teknolojilerinde uzmanlaşan ekipleriyle 1 milyondan fazla kullanıcıya ve bini aşkın kurumsal müşteriye temas ettiklerini vurgulayan PEAKUP CSO'su KadirCan Toprakçı, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Teknoloji öncülerinin misyonunun yalnızca müşterileriyle sınırlı olmadığına, bu şirketlerin toplumun geneline karşı sorumlu olduklarına inanıyoruz. Bu kapsamda hem Ar-Ge çalışmalarımızla hem etki odaklı faaliyetlerimizle ülkemizin geleceğine yatırım yapıyor, inovasyonu toplumun teknoloji rotası olarak belirliyoruz. Üniversite öğrencilerini yeni teknolojilere hazırlarken, şirketlerin de bu teknolojilerdeki bilgi birikimini derinleştiriyor; hem işgücü hem de işverenler arasında kaynaştırıcı vazifesi üstleniyoruz. Kalkınmayı genele yaymak, teknoloji uçurumlarını kapatmak için bu faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürürken; bütünsel hizmet anlayışımızla kurumların altyapılarını güçlendirmeye, değişim yönetimi ve yapay zeka danışmanlığı hizmetlerimizle iş dünyasının dönüşüm yolculuğuna eşlik etmeye devam edeceğiz.”