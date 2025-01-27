Yerli kripto borsası, Spot Grid Trading Bot özelliğini devreye aldı

Yayınlanma: 27.01.2025 - 15:28

Güncelleme: 27.01.2025 - 15:28

Kripto para piyasasının toplam değerini 3,5 trilyon doların üzerine taşıdığı bu günlerde işlem hacimlerinde hareketlilik göze çarparken, yatırımcıların işlem planlamalarını yapabilecekleri ve piyasa koşullarını avantaja çevirebilecekleri alım satım araçlarına duyduğu ihtiyaç da arttı. Üç yıldır faaliyet gösteren Sermaye Piyasası Kurulu uyumlu yerli kripto para borsası CoinTR, tüm piyasa koşullarına uygun işlemleri otomatikleştirme olanağı sunan yapay zeka destekli yeni özelliği Spot Grid Trading Botu duyurdu.

Spot Grid Trading Botu ile ilgili görüşlerini açıklayan CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu, “Piyasa hareketliliğinin yüksek olduğu dönemde fırsatları kaçırmamak ve doğru kararlar almak önem kazanıyor. Alım satım botları bu dönemlerde yatırımcılara etkin stratejiler geliştirme fırsatı sunuyor. CoinTR olarak, Spot Grid Trading Bot aracını sunan ikinci yerel borsa olduk. Ürünümüzü henüz birçok global borsanın bile sahip olmadığı fonksiyonlarla geliştirdik. Bu da kripto yatırımları için gelişmiş araçlar sunan öncü borsa olma vizyonumuzu destekliyor” dedi.

Yapay zeka moduyla kolayca kullanabilme imkanı sunuyor

Gelişmiş yatırım stratejileri kullanan yatırımcıların sıkça tercih ettiği araçlardan biri olan Spot Grid Trading Bot, piyasa volatilitesini avantaja dönüştürmek ve dalgalanmalarda da yatırımcının kâr etmesini sağlamak üzerine kurgulanmıştır. Temelde düşükten alıp yüksekten satma stratejilerine odaklanan, yapay zeka desteğiyle kolayca kullanma olanağı sunan ve alım satım işlemlerini otomatikleştiren araç, kullanıcıların kripto işlem stratejilerini 7/24 yürütebilmesine ve birebir takip yapmamasına destek oluyor.

Manuel mod ile botun nasıl çalışması gerektiğine kullanıcıların da karar verebildiğini hatırlatan Ali Eşelioğlu, “CoinTR Spot Grid Trading Bot, normal, tersine ve nötr strateji opsiyonları sayesinde gerek yatay, gerek yukarı ya da aşağı yönlü hareket eden piyasa koşullarında en geçerli stratejileri geliştirme olanağı sunuyor. Bu sayede gerek yeni başlayan gerek deneyimli kullanıcılar, yatırım hedeflerine ve risk toleranslarına göre strateji kurup risk yönetimlerini etkin bir biçimde yürütebiliyor. Düzenli olarak piyasa takibi ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldıran CoinTR Spot Grid Bot, kolay, hızlı ve güvenli işlemleri tüm kullanıcılar için erişilebilir kılıyor” ifadelerini kullandı.

Yerli borsa ürün stratejisiyle de ayrışıyor

CoinTR’nin platformunu erişilebilirlik, kullanıcı odaklılık ve üst düzey güvenlik ilkeleriyle geliştirdiğine dikkat çeken Ali Eşelioğlu, "CoinTR sermaye piyasalarında deneyimli bir ekip tarafından güncel ürün geliştirme stratejileriyle inşa ediliyor. Kullanıcı dostu ve hızlı arayüz, CoinTR'nin yüksek likiditesi sayesinde desteklenirken gelişmiş kripto alım satım araçlarıyla kullanıcıların piyasalardaki işlem kabiliyetleri de artırılıyor. 250'den fazla kripto para biriminde 7/24 Türk Lirasıyla işlem yapma olanağı sunan CoinTR, Auto-Invest ürün grubu altında geliştirdiği yatırım araçlarıyla kullanıcıların kriptodan elde ettikleri tasarrufları özelleştirilebilir planlarla ve düşük riskle büyütmesi sağlanıyor. Üstelik CoinTR’de tüm işlemler rekabetçi işlem ücretleriyle gerçekleştiriliyor” diye konuştu.

“CoinTR her hafta yenileniyor”

Marka kimliği yenileme, Türkiye'de hizmet durdurma kararı alan global bir borsanın yerel platformunu satın alma, düzenli ve büyük ölçekli pazarlama çalışmaları ve SPK düzenlemeleri ile tam uyum gibi stratejik adımlarla tamamladıkları 2024'ün ardından 2025'te iddialı büyüme hedeflerine sahip olduklarını dile getiren CoinTR CEO'su Ali Eşelioğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

”Türkiye'de kripto varlık yasasının ayrıntıları netleştikçe yerli kripto varlık hizmet sağlayıcılar arasındaki rekabet de günden güne artacak. Bu noktada kullanıcı tercihlerini güvenin yanı sıra teknoloji ve altyapı da belirleyecek. CoinTR olarak kullanıcılarımızın yatırım kararlarını gönül rahatlığıyla alabilmeleri için her hafta yeni ürün güncellemeleri yayımlıyor; arayüzü ve alım satım araçlarımızı iyileştirmeye haftalık bazda devam ediyoruz. Kolay kayıtla piyasa katılım sürecini hızlandıran, sayfa ve tasarım iyileştirmeleriyle kripto trendlerini daha kolay keşfetmeye yarayan, yalnızca spot yatırımları değil; OTC (tezgah üstü) araçlarla yüksek net değerli yatırımcıları ve kurumsal paydaşları da hedefleyen yeniliklerimizi CoinTR Duyuru Merkezi’nde paylaşmayı sürdürüyoruz. CoinTR, kriptonun yeni döneminde herkes için güvenli ve sağlam bir çatı olacak.”