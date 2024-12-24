Yerli kripto para borsası, boğa sezonu risklerine karşı uyardı

Yayınlanma: 24.12.2024 - 16:51

Güncelleme: 24.12.2024 - 16:51

Bitcoin'in 100 bin doları aştığı, spot Bitcoin ETF'lere girişlerin yeni rekorlar kırdığı, birçok göstergenin "boğa yükselişine" işaret ettiği bir dönemde yatırımcı iyimserliği de en üst seviyeye çıktı. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenen kripto para borsaları için geçerli olacak ikincil düzenlemeler için Ocak 2025 işaret edilirken, Türkiye’deki kripto para ekosistemi paydaşlarının sayısı da artmaya başladı. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Geçici Faaliyette Bulunanlar Listesi’nde GMS Global Teknoloji AŞ ticari unvanıyla yer alan GMSKRIPTO, yatırımcıları boğa sezonu risklerine karşı uyardı.

Kripto para birimlerinin küresel ekonominin kaçınılmaz bir gerçeği haline geldiğini söyleyen GMSKRIPTO CEO'su Şeref Gümüş, “Değerlerin hızla yükseldiği bu süreç, büyük fırsatlar sunarken yüksek riskleri de beraberinde getiriyor. Kontrolsüz işlemler, özellikle bu dönemde yatırımcılar için önemli kayıplara yol açabiliyor" dedi.

2021 boğa sezonunda ortaya çıkan 10 kripto projesinden 7'si ölü

Alphaquest ve Storible tarafından hazırlanan 2024 Dead Coin Report'a göre 2020'de başlayan ve 2021'de devam eden boğa sezonunda piyasaya sürülen kripto para projelerinin %72'sinin "ölü" olarak nitelendirildiği, başka bir deyişle faal olmadığı görüldü. Bu projelerin %93’ünün düşük işlem hacmi ve likidite sorunları nedeniyle yatırımcı ilgisini kaybettiğine dikkat çeken Şeref Gümüş, "Yatırımcı ilgisinin fırsata çevrilmek istendiği boğa dönemlerinde piyasaya çok sayıda yeni kripto para birimi sürülüyor. Özellikle bu dönemde, Pump.fun gibi memecoin oluşturma platformlarında üretilen ve genel piyasaya da açılan memecoin’ler gibi bazı dönemsel fenomenlere rastlamak mümkün oluyor. Bitcoin'in 100 bin dolar psikolojik eşiğini aştığı 2024-2025 boğa sezonunda da ortaya çıkan proje sayısında benzer bir artış görülmesi muhtemel. Öte yandan bilinçli yatırım stratejileri tam olarak bu noktada önemli hâle geliyor. GMSKRIPTO olarak, kullanıcılarımızın bilinçli yatırım stratejileri geliştirmeleri, güvenle ilerlemeleri ve bu yeniliği doğru şekilde benimsemeleri için rehberlik etmeyi öncelik olarak görüyoruz" diye konuştu.

Bir kripto projesinin ömrü 3 yıl

Aynı raporda, bir kripto para projesinin ortalama ömrünün 3 yıl olduğuna, bunun da tipik bir piyasa döngüsünden daha kısa olduğuna değinen Şeref Gümüş, “Kripto paralar, bireylerin ve toplumların finansal sistemlere erişimini yeniden şekillendiriyor. Ancak 'pump & dump' olarak anılan sahtecilik faaliyetlerine de hâlâ rastlanabiliyor. Bu noktada yatırımcıların kendi araştırmalarını kendilerinin yapması, kripto influencer'larının yönlendirmelerine şüpheyle yaklaşması, arkasında bir fikir ve teknoloji olan kripto para projelerine ve temalarına yönelmesi kritik önem taşıyor. Diğer bir konu da borsa seçimi. GMSKRIPTO, kripto para piyasasında deneyimli bir ekip tarafından yönetilen, SPK düzenlemelerini takip eden ve bu düzenlemelere uyum sağlayan, Türkiye’deki yatırımcıların memnuniyetini önceliklendiren bir platform olarak büyüme yolculuğuna başlıyor. Düzenli, trendleri izleyen; ancak güvenliği de elden bırakmayan listelemelerle yatırımcıların kripto alım satım işlemlerini güvenle gerçekleştirebilecekleri yatırım araçları ve piyasa ortamı sunuyoruz” diye konuştu.

Yerel odak, küresel vizyon

Türkiye'nin kripto benimsemesi açısından bölge ülkeleri arasında başı çektiğini dile getiren GMSKRIPTO CEO'su Şeref Gümüş, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: "Türkiye'nin kripto sahipliği alanındaki bu potansiyelini, kullanıcılarımıza en iyi hizmeti sunarak değerlendirmek istiyoruz. İlk aşamada Türkiye piyasasında güven ve kullanıcı memnuniyeti inşa etmeye odaklanıyoruz. Ancak GMSKRIPTO, dünyada kripto para borsası denince akla gelen bir platform olma hedefiyle, küresel bir vizyonla hareket ediyor. Hem ülkemizde hem de globalde lider bir marka olmak istiyoruz. Bunun için kazanca daha yakın, karmaşadan uzak bir deneyim tasarladık. Kullanıcı varlıklarını korumak için en güncel güvenlik teknolojilerini kullanıyor; iki faktörlü doğrulama, soğuk cüzdan depolama ve düzenli güvenlik denetimleriyle kullanıcılarımızın varlığının güvenliğini garanti altına alıyoruz. Teknolojiye erişimi kolaylaştırarak toplumun finansal okuryazarlığını artırmayı hedefleyen proje ve etkinlikler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. 2024 boğa piyasasını yerli, hukuk ve uyuma özen gösteren, güvenliği, şeffaflığı ve kullanıcı deneyimini her şeyin önüne koyan bir borsada tanık olmak isteyen herkesi GMSKRIPTO’yu keşfetmeye davet ediyoruz.”