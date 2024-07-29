YKG Kurye, lojistik sektörüne hem işgücü hem de katma değer kazandırıyor

Yayınlanma: 29.07.2024 - 15:31

Güncelleme: 29.07.2024 - 15:31

E-ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte alışveriş alışkanlıklarının online platformlara kayması, kuryeciliğin önünü açarken, sektörün dinamiklerine yön vererek yeni ihtiyaçların ortaya çıkmasına neden oluyor. Teslimatların hacmi, hızı ve ücreti parametrelerine göre Avrupa çapında ilk onda konumlanan ülkemizdeki kuryecilik pazarında faaliyet gösteren oyuncular ise güçlü lojistik altyapı oluşturarak hem sektörün hem de tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılıyor. 3 bin kurye ile Türkiye’nin 81 ilinde hizmet veren YKG Kurye, lojistik endüstrisine sunduğu insan kaynakları (İK) çözümleriyle yeni bir döneme kapı aralarken; hazırladığı eğitim programlarıyla da hem kadın ve genç çalışan istihdamını destekliyor hem de sektöre donanımlı çalışanlar kazandırıyor.

“Lojistik sektöründe yeni bir operasyon kültürü yarattık”

YKG Kurye Kurucusu Yaprak Güçlü, sektörüne dair değerlendirmelerde bulunurken hizmet ve çalışmalarına ilişkin de şu bilgileri paylaştı: “Son yıllarda e-ticaretin hızla büyümesi ve kentleşmenin artması, kuryecilik faaliyetlerini önemli hale getirdi. Ancak, tüketicilerin kuryelerden beklediği hızlı, esnek ve eşzamanlı takip edilebilir faaliyetler, özellikle büyükşehirlerde pek mümkün olmuyor. Ben de sektördeki 13 yıla dayanan deneyimimden hareketle paketlerin gecikmesine bağlı olarak operasyonel süreçleri iyileştirmek adına çıktığım yolda sektörün farklı ihtiyaçlarını tespit ederek geniş bir çözüm yelpazesi yarattım. Lojistik serüvenime İK danışmanlık hizmetleri de vererek devam ediyorum.”

“Kadın ve gençlere yönelik eğitimlerle sektörü büyütüyoruz”

Kurumsal kargo hizmetlerinden sanal market teslimatlarına kadar geniş bir lojistik ağına sahip olduklarını belirten YKG Kurye Kurucusu Yaprak Güçlü, “Türkiye’nin hızlı teslimat lojistiği açısından birçok ülkeden çok daha iyi durumda olduğu kuşkusuz. Ancak, bu giderek büyüyen e-ticaret dünyasında ortaya çıkan ihtiyaçların tam anlamıyla karşılandığını göstermiyor. Çünkü bu süreçte, siparişlerin gecikmesinden eksik teslim edilmesine, kadro eksikliğinden donanımlı takım arkadaşları bulmaya, sektörün ne denli zor olduğu gerçeğiyle yüzleştik. Öte yandan, yol güvenliğimizin halen risk barındırdığını gördük. Hem sektörün birkaç adım daha ileri gitmesi hem de farklı işkolları ve istihdam alanları yaratmak için, çeşitli uygulamaları hayata geçirdik. Kadın ve gençlerimizi önceliklendirerek eğitim vermeye başladık. Böylelikle her siparişimizi zamanında, sıcak ve eksiksiz olarak teslim etmeye başlarken operasyonel süreçlerimizi güvenilir hale getirdik” dedi.

Sektörün yalnızca yüzde 23’ünü kadın çalışanlar oluşturuyor

2023 Women in Transport Equity Index raporuna göre lojistik sektöründe işgücünün yalnızca yüzde 23’ünün kadın çalışanların oluşturduğu kaydediliyor. Sektördeki kadın istihdamını desteklemek amacıyla hazırladıkları eğitim programlarına dair detayları paylaşan YKG Kurye Kurucusu Yaprak Güçlü, “İş dünyasında cinsiyet eşitliğine dair farkındalık ne kadar artmış olsa da, maalesef çeşitli sektörler bunu tam olarak sağlamış durumda değil. Biz de kadın kuryelerin sayısını artırmak için çok fazla girişimcilik örnekleri oluşturduk. Kampanyalar yaptık. Gelecek dönemdeki yeni projelerimizle de kadın çalışanlarımızın sayısını artırmayı planlıyoruz. Pratik deneyimlere dayanan eğitimlerimiz bizimle bu yolda yürümek isteyen bütün takım arkadaşlarımızı kapsıyor” ifadelerini kullanarak sözlerine şunları ekledi:

“Bu işi meslek olarak icra etmek isteyenlerin önünü açarken, teknoloji ve inovasyonu iş süreçlerimize entegre ederek sektöre katma değer kazandırıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, eğitim almış 1.500 kuryemiz, ayrıştırıcı ve toplayıcı eğitimleri tamamlamış 4.000 kargocumuz ile Türkiye’nin en büyük sanal market ve e-ticaret kargolarının dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Teslimat sürelerini 17 dakikaya kadar düşüren, kendiyle yarışan bir çözüm ortağı olarak, zamanında teslimat oranını %99,4 ile garantileyerek gücümüzü ortaya koyuyoruz.”

“11 bini aşkın müşteriye hizmet verdik”

Şu ana kadar 11 bini aşkın müşteriye hizmet verdiklerinin altını çizen YKG Kurye Kurucusu Yaprak Güçlü, gelecek döneme dair hedeflerini açıklarken sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Kendi operasyon süreçlerimizi yaratmamız ve iş ortaklarımıza özel projeler hazırlamamız sayesinde, sektörümüzde kritik bir noktada konumlanıyoruz. Türkiye’nin kadın istihdamına en büyük desteği veren şirketler arasında yer alıyoruz. Bireylere kendi çalışma saatlerini ve programlarını belirleme imkanı sunan oldukça esnek bir çalışma ortamı barındıran kuryecilik, Türkiye'de en hızlı büyüyen sektörlerden biri. Bizim de hedefimiz, 50 bin kişilik bir kurye ekibiyle bir gün sektörün en iyi oyuncusu olarak konumlanmak, ‘lojistikçi kadınlar’ yetiştirmek ve alanımızda ülke ekonomisine en büyük katma değeri sağlamak.”