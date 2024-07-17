YÖM Okulları yurt dışında büyümeye odaklandı

Yayınlanma: 17.07.2024 - 11:59

Güncelleme: 17.07.2024 - 11:59

YÖM Grup bünyesinde faaliyet gösteren Yenilikçi Öğrenme Okulları (YÖM Okulları), büyümeye devam ediyor. 30 yılı aşkın eğitim deneyimine sahip Göknur ve Kayhan Karlı tarafından kurulan, İstanbul, İzmir ve Ankara’daki 5 yerleşkede eğitim veren YÖM Okulları, California Language Academy Eğitim Grubu Başkanı ve IAU San Diego ve LAX CEO’su eğitimci ve girişimci Hasan Altuntaş ile YÖM Global çatısı altında birleşmek için stratejik işbirliği anlaşması imzaladığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında, YÖM Global’in Türkiye CEO’luğunu Burak Koçer üstlenirken; 2013 yılında kurulan Yenilikçi Öğrenme Merkezi’nin geliştirdiği ve YÖM Okulları’nda uygulanan K-12 eğitim modeli, önce komşu ülkelere, ardından da Amerika’ya taşınacak. CLA’nın dil okulları deneyimi de Türkiye ve bölgesi başta olmak üzere Amerika dışına çıkarken, IAU’nun 36 ülkeyle işbirliklerinden yararlanılarak uzun vadede Avrupa’da üniversite kurulmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. İşbirliği çerçevesince ayrıca, Amerika’daki ve Türkiye’deki öğrencilere yeni akademik ve kişisel gelişim fırsatları sunulacak. Öğrenci ve öğretmenlere yönelik değişim programları ve dil kampları düzenlenecek.

TÜRKİYE’NIN EĞİTİM ALANINDAKI YENİ GLOBAL MARKASI

Küresel eğitim standartlarını ülkemizde yaygınlaştırmak ve gençlere daha geniş bir dünya vizyonu sunmak amacıyla başlatılan işbirliği hakkında bilgi veren YÖM Okulları Kurucusu Kayhan Karlı, “Eğitim alanında ülkemizin önde gelen kurumlarında edindiği bilgi birikimini, girişimci bir ruhla birleştirerek çocukların ve gençlerin hizmetine sunan kurumlar ve eğitimciler olarak; deneyim, kaynak ve vizyonlarımızı birleştirmek üzere yola çıktık. Avrupa, Türkiye ve bölgemizdeki ülkelerde beceri odaklı nitelikli eğitimi yaygınlaştırmak için, yeni okulların açılması da dahil olmak üzere güçlerimizi birleştirdik” açıklamasını yaptı.

İki kurumun dünya standartlarındaki eğitim yaklaşımlarını ve becerilerini küresel öğrenme ortamına kazandırma fırsatını bulduklarını söyleyen Hasan Altuntaş ise şu açıklamayı yaptı: “CLA Inc. ve IAU olarak, eğitimde kültürel çeşitliliğe inanıyor ve dünya vatandaşları yetiştirmek için çalışıyoruz. Sektörlerinde lider olacak girişimci gençler yetiştirme misyonumuzu sürdüreceğiz. YÖM Okulları ile imza attığımız bu işbirliğiyle Türkiye’deki eğitim sistemine pozitif anlamda katkıda bulunmak ve ülkemizde istihdam yaratmak istiyoruz. Birlikte eğitimde sınırları kaldıran, başarılı ve yenikliklere açık bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. YÖM Global bünyesinde anaokulundan üniversiteye kadar sunacağımız yenilikçi eğitim ve öğretim modeliyle öğrencilerimize dil becerilerini geliştirmek konusunda destek olacağız. Yaz okulları, kış kampları, kariyer zirveleri, kültürel değişim programları ve personel değişimi aracılığıyla YÖM bünyesindeki tüm paydaşlarımızı dünya çapında bir yapının parçasına dönüştüreceğiz. Türkiye’nin eğitim alanındaki yeni global markasının, tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyoruz.”

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Burak Koçer ise “Günümüzde Türkiye’den pek çok genç yurt dışında eğitim almayı hayal ediyor. Türkiye’deki ve ABD’deki eğitim ekosistemlerinde, uzmanlık alanlarında kendini kanıtlayan YÖM Okulları, CLA ve IAU’nun aynı çatı altında buluşması, hem gençlere hem de tüm eğitim camiasına önemli fırsatlar sunuyor. Daha fazla nitelikli, üreten, teknoloji okuryazarlığı yüksek genç yetiştirerek, eğitim sisteminde yeniliklere imza atmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.