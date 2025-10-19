Bilim insanlarını şaşırtan keşif: Her saniye 6 milyar ton madde yutan “serseri gezegen”

Kendi yörüngesinde yıldız bulunmayan “başıboş” gezegen, her saniye 6 milyar ton gaz ve tozu yutarak tarihin en hızlı büyüyen gezegeni unvanını aldı. Uzmanlara göre bu gizemli cisim, yıldızlar ve gezegenler arasındaki sınırı tamamen bulanıklaştırıyor.

EVRENİN EN AÇ GÖZLÜ GEZEGENLERİNDEN BİRİ KEŞFEDİLDİ

Avrupa Güney Gözlemevi’nin (ESO) Şili’deki Very Large Telescope teleskobuyla yapılan yeni gözlemler, bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Bilim insanları, Chamaeleon takımyıldızında, Dünya’dan yaklaşık 620 ışık yılı uzaklıkta bulunan Cha 1107-7626 adlı gezegenin beklenmedik bir hızla büyüdüğünü tespit etti.

Avrupalı astronomların The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlanan çalışmasına göre, bu “başıboş gezegen” yıldızsız bir şekilde uzayda süzülüyor ama yine de bir yıldız gibi davranıyor. Her saniye 6 milyar ton gaz ve toz yutan gezegen, kütlesini inanılmaz bir hızla artırıyor. Üstelik birkaç ay önceki ölçümlere kıyasla büyüme oranı sekiz kat artmış durumda.

GEZEGEN Mİ YOKSA KÜÇÜK BİR YILDIZ MI?

Cha 1107-7626’nın kütlesi Jüpiter’in beş ila on katı arasında tahmin ediliyor. Ancak bilim insanlarının kafasını karıştıran asıl nokta, bu cisimlerin nasıl oluştuğu. St Andrews Üniversitesi’nden astronom Aleks Scholz, bu sorunun hâlâ net bir cevabı olmadığını belirtiyor:

“Başıboş gezegenlerin kökeni hâlâ gizemini koruyor. Bunlar düşük kütleli yıldızlar gibi mi oluşuyor, yoksa kendi sistemlerinden fırlatılmış dev gezegenler mi?”

Araştırmaya göre Cha 1107-7626, tıpkı genç yıldızlar gibi çevresindeki maddeleri “yutarak” büyüyor. Üstelik kütlesine göre olağanüstü güçlü bir manyetik alana sahip olması, bu gezegenin çevresindeki gaz ve tozu daha hızlı çekmesine yardımcı oluyor. Bu büyüme süreci sırasında gezegenin kimyasal yapısının da değiştiği gözlemlendi ilk ölçümlerde su buharı tespit edilirken, büyüme döneminin ardından su buharının tamamen kaybolduğu bildirildi.