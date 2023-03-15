Bu ritüelleri büyük ihtimalle daha önce hiç duymadınız
Geçmişten günümüze kadar ritüeller insanların hayatları boyunca var olmuş ve derin kökenlere sahip davranışları oluşturmuştur. Birçok kültür içinde farklı ritüelleri doğurmuş ve bu ritüeller geleneklere eşlik etmiştir.
Adetler ve inançlar nesilden nesile aktarılır. Ritüeller din veya felsefeyle sembolik olarak ilerleyen, içinde belirli bir düzene sahip bir dizi eylemler bütünüdür.
Dünyanın farklı yerlerinde bulunan belki de hiç duymadığınız birkaç ritüeli derledik...
Tayland'ın kutsal dövmeleri: Sak Yant
Budizm esintilerini hissedeceğiniz Tayland'da budist öğretileri hatırlamak amacıyla yapılan devasa dövmeler görülmektedir. Eski zamanlarda bu dövmeler savaş alanındaki askerleri korumaları için yapılırdı. Şimdi ise dini kültürü bir miras olarak taşımak için yapılıyor...
Desenler çoğunlukla barış ve güvenlik kutsaması anlamına gelmektedir. Günümüzde 'Sak Yant' festivali olarak her sene mart ayının ilk haftası yapılıyor.
Parmağı bala batırmak: İran düğün töreni
Bir diğer ritüel ise doğurganlığı temsil eden yumurtalar ile yapılan İran düğün törenleri. Tüm masalarda bereket için konulan tahıllar, zenginlik için altın paralar ve çiftin seçeceği bir dini kitap ile masalar süslenir.
Gelin ile damat 'geleceğe birlikte bakmayı' sembolize etmek için tören sırasında aynaya bakarlar. Yüzük takma sırasında çift parmaklarını bala batırır ve birbirlerine yedirirler.
Hindistan'a özgü renk festivali: Holi
Hint mitolojisine göre kötülüklerin kralı 'Hirayakaşipu' Hindu tanrısı 'Brahma' tarafından ölümsüzlükle ödüllendirilir.
Zamanla küstahlaştığı söylenen Hiranyakşipu Hindu tanrısı tarafından öldürülür. İyinin kötüye karşı zaferini simgeleyen Holi Bahar aylarının başında kutlanır. Festivalde ateş etrafında bir kukla ile 'Holi-Hai' bağırışlarıyla şeytan lanetlenir. İki gün süren festivalde toprak boyaları ile baharın gelişini kutlayıp eğlenmek amaçlanır. Yakılan ateşten kalan kalıntıları evlerine götüren insanlar bunun evlerinin ve bedenlerinin kötülüklerden koruduğuna inanırlar.
Aç hayalet festivali: Hong Kong
Aç hayaletlerin cehennem kapılarının açılmasıyla eğlence için yeryüzüne çıktığına inanılan festival Ağustos ayında kutlanıyor.
Festival, insanların artık yaşamayan sevdiklerini anmak ve onlara hürmet etmek amaçlanıyor. İnsanlar, ruhlar cehenneme dönme zamanı gelene kadar hediye ve yiyecek dağıtırlar. İnanışa göre sunulan yiyecek ve hediyeler onları kötü şanstan koruduğu söylenir. Rengarenk geçen bu festivali Hong Kong olmak üzere Malezya ve Singapur'da da görebilirsiniz...
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