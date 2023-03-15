Bu ritüelleri büyük ihtimalle daha önce hiç duymadınız

Geçmişten günümüze kadar ritüeller insanların hayatları boyunca var olmuş ve derin kökenlere sahip davranışları oluşturmuştur. Birçok kültür içinde farklı ritüelleri doğurmuş ve bu ritüeller geleneklere eşlik etmiştir.

Adetler ve inançlar nesilden nesile aktarılır. Ritüeller din veya felsefeyle sembolik olarak ilerleyen, içinde belirli bir düzene sahip bir dizi eylemler bütünüdür.

Dünyanın farklı yerlerinde bulunan belki de hiç duymadığınız birkaç ritüeli derledik...