Minimalist yaşam tarzını evinize taşıyın: Evinizde dağınıklığa ve fazlalığa son!

'AZ ÇOKTUR' İLE YAŞAMANIN SIRRI

Tüketim ve zamansızlık çağında yaşam alanları, birçok kişi için sürekli ertelenen ve asla istenilen verimin alınamadığı külfetler listesinin başında geliyor.

Yaşam tarzının karmaşaya dönüştüğü şu sıralarda karşımıza çokça çıkan bir kelime var: Minimalizm.

Formların saflığı ve basitliği üzerine kurulu bir anlayış olan minimalizm, hayatı en temel biçime indirgemekten fazlası değil. Az çoktur kavramına dayanan minimalizm, 1960'larda tüketim toplumuna bir tepki olarak doğdu ve birçok kişiyi etkiledi. Üstelik aşırı tüketimin artmaya devam ettiği bir çağda minimalizm, az çoktur mottosuyla insanlara; finansal tasarruf, sakinlik, zaman arttırımı gibi avantajlar da sağlıyor.

Sanattan yaşam tarzına kadar özgürlüğü ve sadeliği hedefleyen minimalist tarzı ev dekorasyonuna yansıtmak ise oldukça pratik. Minimalist alanlardaki temel motivasyon, basit ve düzenli bir alan yaratmak için temel unsurları tüm çıplaklığıyla kullanmaktan geçiyor.