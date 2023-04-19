İndigo çocuklar: Yeni çağ trendi mi, keşfedilememiş Dehb mi?
'İndigo çocuk fenomeni' son zamanlarda sık sık duyduğumuz tanımlamalardan biri. Alt yapısında 'alışılmışın dışında, farklı ve diğerlerinden üstün görülebilecek' özelliklere sahip olmayı barındıran bu tanım, 'İndigo ya da Kristal çocuk' olarak da adlandırılıyor.
Her şey 1960'ların sonunda ve 70'lerin başında parapsikoloji ile ilgilenen Nancy Ann Tappe'in 'indigo auralı çocuklar'ı not almaya başlamasıyla gündeme geldi.
İNANANLARA GÖRE BİRÇOĞU 90'LAR ÇOCUĞU
Parapsikoloji ile uğraşan uzmanlar, pek çok İndigo çocuğun 1980 ve 1990 yılları içerisinde doğduğunu ancak günümüzde hâlâ İndigo çocukların doğduğunu dile getiriyor. Uzmanlar bu çocuklar için daha önce genellikle görülmemiş bir davranış modelini benimseyen, yeni ve alışılmadık bir dizi psikolojik özellik sergileyen çocuklar olarak bahsediyor.
How Stuff Works araştırmasına göre Indigo çocukların bazı özellikleri diğer çocuklardan epey farklı;
- Özgüven: İndigo çocuklar, bir görevde özgür düşünürler. Yaşam amaçları başkalarına yardım etmek olduğuna inanırlar.
- Aşırı zeka: Yüksek IQ puanlarına sahip olma eğilimindedirler.
- Duygusallık: İndigo çocuklar duygusal noktalarda son derece hassaslardır. Dolayısıyla onların başkalarına karşı empati seviyesi yüksektir.
- Yaratıcılık: Birçoğu sanatsal ve müzikal olarak yeteneklidir fakat ilgileri çabuk dağılabilir ve çabuk sıkılırlar.
- İsyankarlık: Otoriteyi ve adaletsizliği reddeder tavırları vardır.
PEKİ İNDİGO ÇOCUKLAR İÇİN TARTIŞMALAR NELER?
Günümüzde bu konu hâlâ tartışmaya açık. Elbette, herkes indigo çocuk teorisine inanmıyor. Bazı uzmanlara göre indigo çocuk; otizm, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi teşhis edilmemiş sorunlarla boğuşan çocuklar için bir çeşit yara bandı olarak kullanıldığını düşünüyor. Bunlara ek olarak bu tip sorunları indigo ile örtmek, bu tip sorunları perdeleyeceğini ve çocukların yardım alamayarak potansiyellerini ortaya çıkaramamasını sağlayacağını dile getiriyorlar.
Uzmanlara göre, DEHB; otizm, nöro-farklılık ve bu nitelikteki başlıkların tümü, şu anda geçirmekte olduğumuz farkındalık değişimiyle birlikte gelen hassasiyeti kategorize etmemizin yolları olduğunu ve kolektif geçiş nedeniyle yeni neslin daha büyük bir farkındalıkla geldiğini dile getiriyorlar.
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