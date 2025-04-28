Kaiwi Kanalı nerede? Aysu Türkoğlu'nun yüzdüğü Kaiwi Kanalı kaç km?

Aysu Türkoğlu, Ocean’s Seven’ın beşinci parkuru olan, dünyanın en zorlu açık su rotalarından Kaiwi Kanalı’nı yüzüyor. Peki, Kaiwi Kanalı nerede? Aysu Türkoğlu'nun yüzdüğü Kaiwi Kanalı kaç km?

Kaiwi Kanalı nerede? Aysu Türkoğlu'nun yüzdüğü Kaiwi Kanalı kaç km?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.04.2025 - 12:09

Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Ocean’s Seven serüvenini hız kesmeden sürdürüyor. Türkoğlu, Kairi Kanalı'nı başarıyla geçmesi halinde, bu rotayı tamamlayan en genç Türk yüzücü olacak. Peki, Kaiwi Kanalı nerede? Aysu Türkoğlu'nun yüzdüğü Kaiwi Kanalı kaç km? 

KAIWI KANALI NEREDE?

Kaiwi Kanalı, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Hawaii eyaletinde, O‘ahu Adası ile Molokai Adası arasında yer alır. Kanal, Hawaii takımadalarının güneybatısında bulunur ve açık okyanus geçişi ile tanınır. Hawaii dilinde "Kaiwi" kelimesi "kemik" anlamına gelir; kanalın tehlikeli doğası nedeniyle bu ismi aldığı düşünülür.

KAIWI KANALI KAÇ KM?

Kaiwi Kanalı'nın genişliği yaklaşık 42 kilometre (yaklaşık 26 mil) kadardır. Bölgede güçlü okyanus akıntıları, yüksek dalgalar ve sert rüzgarlar hakimdir, bu da kanalı yüzme ve kano gibi açık deniz sporları için son derece zorlu bir parkur haline getirir. Dünyaca ünlü uzun mesafe yüzücüleri, “Oceans Seven” serisinin bir parçası olarak Kaiwi Kanalı'nı yüzerek geçmeye çalışır.


Etiketler: #Kaiwi Kanalı #nerede? #Aysu Türkoğlu

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