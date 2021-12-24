‘Anayasa Hukuku - Temel Kavramlar ve Genel Esaslar’
Prof. Dr. Süheyl Batum, Doç. Dr. Didem Yılmaz, Dr. Öğr. Ü. Serkan Köybaşı, Anayasa Hukuku - Temel Kavramlar ve Genel Esaslar (On İki Levha Yayınları) adlı incelemelerinde, söz konusu kavram ve esasları tarihsel köken ve güncel uygulamalarla bağlantılı şekilde aktarıyor.
Prof. Dr. Süheyl Batum, Doç. Dr. Didem Yılmaz, Dr. Öğr. Ü. Serkan Köybaşı, Anayasa Hukuku - Temel Kavramlar ve Genel Esaslar (On İki Levha Yayınları) adlı incelemelerinde, söz konusu kavram ve esasları tarihsel köken ve güncel uygulamalarla bağlantılı şekilde aktarıyor.
İncelemeyle amaçlanan sadece hukuk fakültesi öğrencilerinin değil, hukuka ve anayasa hukukuna ilgi duyan herkesin karmaşık ve teorik olduğu düşünülen bu kavram ve esasları rahatlıkla ve derinlemesine anlamasını kolaylaştırmak.
Bu doğrultuda çeşitli okuma parçaları ve ileri okuma önerileriyle de zenginleştirilen kitabın, hak ve özgürlüklerin güvence altında olduğu çoğulcu bir demokratik düzenin tesisine ve akademik çalışmalara katkıda bulunması hedefleniyor.
9 bölümden oluşan kitabın bölüm başlıkları ise şöyle: Anayasa Hukuku Kavramı, Siyasal İktidar ve Devlet Kavramları, Devlet Biçimleri, Devletin Organları, İşlemler Teorisi, Devletin Hukuksal Çerçevesi – Anayasa, Anayasacılık Hareketleri, Osmanlı'da ve Türkiye'de Anayasacılık Hareketleri, Hükümet Şekilleri (Ya da Siyasal Rejimler), Demokrasi, Anayasa Yargısı.
Anayasa Hukuku - Temel Kavramlar ve Genel Esaslar / Prof. Dr. Süheyl Batum, Doç. Dr. Didem Yılmaz, Dr. Öğr. Ü. Serkan Köybaşı / On İki Levha Yayınları / 743 s.
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