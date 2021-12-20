Bir dayanışma öyküsü! Y. Bekir Yurdakul’un yazısı...

20 Aralık 2021 Pazartesi, 00:01

Ne çok duyar olduk şu aile içi kavgaları (ki neredeyse hepsinin de dayanağı, gerekçesi mal paylaşımında ortaya çıkan haksızlıklar) ya da daha bir ulu orta mı yaşanır oldu bu türden işler?

Salih Emre’nin ailesinin zor durumda kalışının arkasında yatan da benzer bir hikâyedir. Salih Emre’nin amcası, ailenin bütün birikimine el koyup kayıplara karışınca şimdi onları, sırtlarına binen borç yükü nedeniyle zorlu bir dönem beklemektedir.

Ana caddedeki dükkân, kuş uçmaz kervan geçmez ara sokaklardan birinde, derme çatma bir yere taşınmıştır. Baba, yıllarını verdiği ve özel olarak hazırladığı o leziz çorbalarını şimdi kime satıp da düze çıkacaktır? Ya annesi? Yüzü bir daha ne zaman gülecektir?

ÖNEMLİ OLAN CAN BAĞI

Resimli çocuk öyküleri “Berk” dizisiyle sevilen Kaan Elbingil, yine çocuklar için kaleme aldığı bu ilk romanında okurunu, insanın içini ısıtan bir ilkgençlik aşkı eşliğinde hem ayakta kalmaya direnen bir aileye hem okula hem de hayatın yüreğine davet ediyor.

Kaan Elbingil tek çocuk olmanın “keyfini” süren ancak ailenin içine düştüğü çıkmaz yüzünden de epeyce zorlanan Salih Emre’yi hepimizin yakını/ arkadaşı kılıp hazırladığı hoş sürprizlerle okurunu mutlu ederken bir yandan da aile olmanın kıymetini, sevginin kan bağına gereksinim duymadığını da derinden derine duyumsatıyor.

SEVGİ HER ZORLUĞU AŞAR

Ödevlerle de pek arası olmayan, her nasılsa yazdığı, alabildiğine de kısa tuttuğu tatil ödevinde bile kardeş mardeş gerekmez düşüncesini açıkça dile getiren Salih Emre, bir gün evde, öğrenci değişim programı çerçevesinde bir “kardeş” bulunca neye uğradığını şaşıracaktır.

Üstelik Hans - konuk öğrencinin adı budur - Salih Emre’nin odasını paylaşmakla kalmayacak yatağına da - annesi öyle uygun görmüştür - el koyacaktır.

Kısacası Salih Emre’ye göre, tez elden geldiği yere gönderilmesinde büyük yararlar olan biridir Hans. Ne var ki Hans’ın yaşına göre olgun davranışları, sakin hali ve ailenin neredeyse her sıkıntısına çözümler üretme çabası Salih Emre’yi etkilemekte gecikmeyecektir.

Kahramanların / karakterlerin sahneye capcanlı kimlikler olarak çıktığı, yalın dili ve okurun elini bir an olsun bırakmayan anlatımıyla da sevdiklerimiz arasında haklı bir yer edinen Kardeş Mardeş Deme Bana’yı, hayatın her alanında öncelikle ve ivedilikle sevgiye, anlayışa yer açma çağrısıyla da kıymetli bulacaksınız.

Kardeş Mardeş Deme Bana / Kaan Elbingil / Günışığı Kitaplığı / 144 s. / 9+/ 2021.