Bir evin hüzünlü tarihi

11 Nisan 2022 Pazartesi, 00:01

JAPON KÜLTÜRÜNDEN DİVAN EDEBİYATINA...

Her romanında farklı ve zengin bir evrenin kapısını aralayan Ömer F. Oyal yeni romanı Bahara Bir Hediye’de de (Yapı Kredi Yayınları) geniş kültür iklimi çevresinde bambaşka bir dünyanın derinliklerine yepyeni bir yolculuğa davet ediyor.

Bahara Bir Hediye, bir saplantının hikâyesi. Bu saplantıyı Japon kültüründen Divan edebiyatına kadar uzanan zengin bir temel üzerinde yükseltiyor yazar. Yine şaşırtıcı durakları bir araya getiriyor, bu duraklarda zorlu sorunların, duyguların anlatıcısı rolünü üstleniyor.

Romanında merkeze Firdevs karakterini aldığı bir ailenin kapılarını aralıyor Oyal. Ne ki Firdevs romanın sayfaları arasında neredeyse hiç karşımıza çıkmıyor. Firdevs’i ağabeyi Naci’nin gözünden, düşünden, takıntılı zihninden ve anlatımından okuyoruz.

Kuşaklardır aynı okulun aynı fakültesine öğretim görevlisi, Türkiyatçı yetiştiren bir aile söz konusu. Son yetiştirdikleri ferdi de Firdevs. Her zaman geçerli olan kurallar Firdevs’le esnemeye, kurulan düzen çatırdamaya başlamıştır. Çünkü Firdevs ailenin bir geleneği olarak görülen Osmanlıca öğrenmeyi reddetmiş ve kendini ailenin dışında tutmaya çalışmıştır.

ROMANA GERÇEK RENGİNİ VEREN SAPLANTI!

Roman da zaten Firdevs’in kendini ailenin dışında tutma çabalarının artık gerçekleştiği ve hayranı olduğu Japon kültürünün kucağına kendini atmasıyla hızlanıyor ve Firdevs’in bu kaçışının art alanında neler yattığını gösteren bir geçmiş sorgulamasıyla gelişiyor.

Geçmiş sorgulamasının Naci’nin aktarımıyla okura yansıtılmasının nedeni ise Ömer F. Oyal’ın roman boyunca üzerinde dolaşmak istediği, romana gerçek rengini veren “saplantı”yı özellikle vurgulamak istemesi.

Elbette roman sadece bu saplantıdan oluşmuyor, çok zengin bir dünya kuruyor yazar. Tüm ailenin Türkiyatçı olmasından kaynaklı olarak Divan edebiyatından Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’ne kadar uzanan kültür birikiminin içinde dolaştırıyor okuyucuyu. Firdevs ve çevresini donattıklarıyla gördüğümüz ise Japon kültürünün yansımaları oluyor.

Bahara Bir Hediye, Ömer F. Oyal’in olmaz denilen uçları birbirine bağlayarak aynı çatı altında buluşturmayı aynı zamanda da insan ruhunun karanlık yönlerine ayna tutmayı ustaca başardığı bir roman.