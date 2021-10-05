Bir Orhan Derman macerası!

05 Ekim 2021 Salı, 00:01

Ahmet Sevindik’in ilk romanı Balkan Hayaletleri - Bugün Günlerden Son Gün’ün (Hayykitap / 304 s.) ana kahramanları eski polis amiri Orhan Derman, yeğeni, ordudan atılmış Yavuz ve soruşturmada görev alan Hayri.

Orhan Derman ve ekibi bir cinayeti ve büyük bir iş grubunun kayıp paralarını soruşturuyor. Ancak romanın geriye dönüşler içeren kurgusu içinde çok daha geniş bir öykü yer alıyor.

Balkan savaşında mülteci olup Anadolu’ya kaçmış, bölünmüş bir aileyi, tam da cinayetin işlendiği noktaya taşıyan yüzyılın öyküsü anlatılıyor ve günümüz Türkiye’sinin, Balkanların güncel bir fotoğrafı çekiliyor.

Balkanlar’dan Manisa’ya, İstanbul’a, oradan tekrar Balkanlar’a uzanan yüz küsur yıllık bir ticaret, tarikat, cemaat, akçeli işler, cinayet öyküsü yalın ve akıcı bir dille aktarılıyor.

Cinayet ve kayıp parayla ilgili soruşturma sürpriz sonuçlara ulaşırken, bir yandan da ailenin liderinin yaşamı boyunca taşıdığı ve aslında yol haritasını belirleyen tarihsel yükler ince bir kurguyla sunuluyor.

Orhan Derman, yeğeni Yavuz ve ekibin diğer üyeleri sorunları rasyonel yöntemlerle, konuşarak, bilgi toplayarak ve araştırma yaparak çözmeye odaklanan insanlar. Silahlarını ve yumruklarını kullanmaya hevesli değiller.

Elbette, yaşamın tamamı akla dayalı olamıyor. Dolayısıyla güç ilişkilerinin söz konusu olduğu ortamlarda bu ilişkiler bazen fiziksel sınavlardan geçiyor.

Balkan Hayaletleri - Bugün Günlerden Son Gün, Ahmet Sevindik’ten heyecanlı, Türkiye’nin dününden ve bugününden kesitler veren çarpıcı bir roman.