Camilleri usulü aşk, elmas ve cinayet!

26 Eylül 2021 Pazar, 00:02

Andrea Camilleri’nin kahramanı Sicilyalı komiser Montalbano, hayali Sicilya kasabası Vigata’da görevlidir. Yazar bu hayali kasabada Sicilya ve Güney İtalya’nın sıcak atmosferini, geleneklerini, adetlerini, dilini kusursuz yansıtır, yarattığı gerçekçi karakterlerle Sicilya insanını ve toplumunu başarıyla çizer.

Camilleri’nin, toplumcu gerçekçi bir bakışla kaleme aldığı hikâyelerinde, Sicilya’da sadece örgütlü suç ile siyasetin iç içe geçtiği bir suç yapısı anlatılmaz; para, intikam, aşk, seks, hırs gibi nedenlerle herkesin cinayet işleyebileceği, kötü olabileceği de gösterilir.

Komiser Montalbano bunları çok iyi bilen, içgüdülerine çok güvenen; zeki, merhametli, yemeğe, kitaba düşkün ve özellikle kadınları çok seven tipik bir Sicilyalıdır.

Hikâyemize gelince… Mühendis Silvio Luparello otomobilinin içinde ölü bulunur. Görünürde bir yara, darp izi yoktur. Montalbano’yu en çok şaşırtan ise, mühendisin indirilmiş pantolonu ve göğsünün yarısına kadar sıyrılmış gömleğidir.

Montalbano, Luparello’nun neden bu mekâna geldiğine anlam veremez çünkü olayın olduğu yer; pislik içinde, “ağıl” denilen ve genellikle uyuşturucu ve seks için kullanılan eski bir kimya fabrikasının atıklarının kaldığı izbe bir yerdir.

Luparello, Montalbano ve bölgede iktidarda olan partinin başındaki kişidir. Hakkında yıllardır hileli ihalelerden, milyarder rüşvetlerine ve şantajlara kadar pek çok söylenti dolaşmaktadır.

Cesedi bulanlar Pino ve Saro adlı iki çöpçüdür. Saro, mekânda elmas bir kolye bulur. Maktulün arkadaşı olduğunu bildikleri avukat Rizzo’yu ararlar. Rizzo umurunda değilmiş gibi davranınca da buna çok şaşırırlar. Üstelik olaydan sonra yapılacak olan yeni bölge sekreterliği seçiminde Rizzo, aday olarak Luparello’nun rakibi Cardamone’yi önerir.

Maktulün öldürülmesi için pek çok neden ortadayken, Adli Tıp raporuna göre ise kurbanın doğal sebeplerden ölmüş olduğu, kalbinin patladığı - ki maktulün kalp rahatsızlığı olduğu bilinmektedir - ve üzerinde bulunan spermlerden bir ilişki yaşadığı belirlenmiştir.

Dosya rafa kaldırılacakken, Montalbano iki gün süre ister. Bir tanığın Luparello’nun o gece otomobilde bir kadınla beraber olduğunu gördüğünü söylemesi, bu kadının otomobilden indikten sonra onu bir başka otomobilin alması ve Luparello’nun kadın gittikten sonra bile otomobilinin içinde hiç hareket etmemesinden şüphelenmiştir.

Bu sırada ne tesadüftür ki avukat Rizzo, müfettişe, o gece aynı saatlerde ağıla giden itibarlı bir çiftten, kadının orada kaybolan elmas kolyesinden bahseder ve hemen bulunmasını ister.

Bu ilginç tesadüf müfettişin gözünden kaçmaz. Kolyeyi kaybeden çift, yeni il sekreteri Prof. Cardamone’nin oğlu ve sadakatsiz eşi Ingrid Sjöstrom’dur. Acaba maktulün öldüğü gece arabadan inen kadınla olay yerinde kolyesi bulunan İsveçli Ingrid aynı kadın olabilir mi?

Suyun Şekli; politika, seks, mafya üçgeninde bir yumağa dönmüş karmaşık ilişkileri yansıtan yetkin bir Camilleri yapıtı.