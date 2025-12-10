Cumhuriyet Kitap Dergi 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Özel Sayısı YARIN, gazeteniz Cumhuriyet’le...

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 13-21 Aralık tarihleri arasında 42. kez kapılarını açıyor.

Edebiyatın sadece bir tür ya da dil değil; yaşamı, hafızayı ve insanı anlamanın yollarından biri olduğunu bir kez daha hatırlatmak amacıyla 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı bu yıl “Edebiyatın her hâli” ana teması ile gerçekleştirilecek. Edebiyatın farklı biçimleri, anlatı gelenekleri ve ve sanatsal ifade alanları fuar kapsamında tartışılacak.

Onur yazarı şiirden öyküye, romandan tiyatroya uzanan geniş yelpazedeki yapıtlarıyla Murathan Mungan, odak pazarı ise “Türk Dünyası” olarak belirlenen fuar, 42. yılında da kurgu ve kurgu dışı yapıtlardan fantastik edebiyata, çizgi romanlardan klasik yapıtlara on binlerce kitabı, yurtiçi ve yurtdışından yetkin yayınevleri, yazarlar ve sivil toplum kuruluşlarını okurlarla buluşturacak.

13-14-15-16 Aralık tarihlerinde açık olacak uluslararası salonda bu yıl yurt dışından Azerbaycan, Çin, İran, Romanya ve Rusya’dan yayınevleri yer alacak.

Cumhuriyet Kitap Dergi, dokuz gün boyunca panel, söyleşi, atölye, çocuk etkinlikleri, imza günlerinden oluşan yüzlerce kültür etkinliğine ev sahipliği yapılacak Tüyap 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na özel, 11 Aralık ve 18 Aralık tarihlerinde iki özel sayıyla ve dopdolu bir yayın programıyla sizlerle buluşuyor.

Pek çok alanda yetkin kitapların tanıtımı nitelikli bir okuma rehberi sunmak üzere hazırlanan fuar sayılarımızın aslan payında usta yazarlarımızdan yetkin inceleme ve söyleşilerin yanı sıra yıl içinde yayımlanan her alandan yerli ve yabancı, klasik ve güncel yetkin kitaplardan seçkilerle karşınızda olacağız.

