Gazetecinin tanıklıklarıyla yakın tarih! Emin Adnan’ın yazısı...

03 Kasım 2021 Çarşamba, 00:04

Mehmet Bican’ın, Adım Adım İrtica ismini taşıyan önemli kitabı kısa süre önce raflarda yerini aldı. Genç okuyucu için önce kısa bir bilgi verelim:

Mehmet Bican’ın yarım yüzyılı aşan bir gazetecilik deneyimi var. 1963-1991 arası çeşitli gazetelerde ve TRT’de çalıştı. 1991 yılında Başbakanlık Basın Müşaviri oldu. Başbakanlıkta 16 yıl Basın Müşaviri ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olarak görev yaptı.

Bu nedenle kısa süre önce yayımlanan kitap, Bican’ın bizzat yaşadığı, tanıklık ettiği olaylar ve olgular dizgesini kapsamaktadır.

Deneyimli gazeteci ve yazar Mehmet Bican, kitabının başına Uğur Mumcu’nun bir yargısını koymuş: “Hangi iktidar din sömürüsüne dayanmışsa mutlaka yıkılmıştır. Her kim ki din sömürüsünü kullanır, bir süre yararlı olur belki ama sonunda mutlaka seçim sandığında yenilgiye uğrar...”

Bir bakıma kitap, bu yargının doğruluğunu saptayan siyasal olaylar ve gelişmelere yer veriyor.

Adım Adım İrtica’da, Menderes, “İstanbul’u İslam dünyasının İkinci Mekkesi, Eyüp Sultan’ı da İkinci Kalesi yapmak üzere kollarını sıvıyor” sloganı ile anlatılıyor.

Demirel için yapılan tanımlama da şöyle: “2000’li yılların Süleyman Demirel’i, 60’lı, 70’li, 80’li yılların Demirel’inin katili miydi?” Bu başlık birçok konuya ışık tutucudur.

Yazar Evren’i anlatırken onun kendi anı defterine, “okullara din dersi koyduracağız demekle hata mı ettim acaba?” diye yazdığını belirtiyor. Bu şekilde anılar ve belgeler, Özal, Çiller ve Mesut Yılmaz için de veriliyor.

Amacının “Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Atatürk sevgisinin nesilden nesile bir bayrak olarak aktarılması” cümlesiyle başlayan Çiller’in nasıl değiştiğini de belgelere dayanarak aktarıyor. Kuşkusuz 28 Şubat üzerinde de duruluyor.

Kaynakça ve bir dizinle birlikte 270 sayfalık bu kitap, 1950-2000 arasındaki 50 yılın siyasal tarihini yazacaklar için vazgeçilmez bir kaynak kitap niteliğindedir. Siyasetle uğraşanlar, gazeteciler ve genç okuyucular için çok değerli bir çalışmadır.

Adım Adım İrtica / Mehmet Bican / Galeati Yayıncılık / 272 s. / 2021.