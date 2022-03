Güncel çocuk kitapları... Y. Bekir Yurdakul ve Emek Yurdakul’un yazısı...

05 Mart 2022 Cumartesi, 00:02

Finn ile Bahçedeki Dostları / Rachel Lawston / Resimleyen: Lia Visirin / Çeviren: Sima Özkan / Meraklı Tilki Yayınları / 32 s. / 4+ / 2021.

Doğayla iç içe bir yaşamın ardından Finn, büyükbabanın şehirdeki apartmanına taşınınca çok şaşırdı. Değil bahçesi, terası bile yoktu apartmanın. Şehirde nerdeyse her yer, her şey solgun, gri ve kederliydi. Bir anda geride kalmıştı o gününü aydınlatan, sarıp sarmalayan doğa. Ama büyükbaba Sid’in bir sürprizi vardı. Finn, büyükbabanın bahçesini görünce yitirdiğini sandığı her şeye yeniden kavuştu. Bahçenin bir köşesindeki kompost yığınında bir de konukları mı vardı yoksa? Lawson’un hoş anlatımı, Visirin’in enfes çizimi, Sima Özkan’ın güzel Türkçesiyle doğayla bu buluşma sizin de hoşunuza gidecek.

Kitap Kurdu / Debi Gliori / Çeviren: Öykü Yalçınkaya / Arden Yayınları / 28 s. / 4+ / 2021.

Can ne çok istiyor evlerinde bir evcil hayvanı olsun. Hem de küçük bir şey! Yavru bir köpek ya da kedicik... Belki de penguen! Köpekbalığı da olur ama... Hepsinin bir olmazı var! Süs balığını da Can istemiyor. Çok sıkıcıymış! İnce ince düşünüyor Can; kuş, eşekarısı, sinek... Sonunda tam istediği gibi bir hayvan buluyor. Evet, bir kurtçuk! Annesiyle babası da bu kez her nasılsa peki diyorlar. Başlarda toprak dolu bir fanusun içinde kıvrılıp saklanıyor kurtçuk. Can ona masallar okuyor, şarkılar söylüyor. En çok masalları seviyor kurtçuk. Tam bir kitap kurdu. Ama bir gün hapşırınca burnundan alevli dumanlar mı çıkıyor? Sırtında da dikenler mi var yoksa?

İnatçı Tohum / Ceren Kerimoğlu / Resimleyen: Ayşe Akıllıoğlu / Sia Kitap / 40 s. / 5+ / 2021.

Leyleğin sırtında düşmüş yollara inatçı tohum. Ve bir anda kendini çorak mı çorak, kupkuru, yeşile hasret bir yerde buluvermiş. Ne küçücük bir esinti ne de su! Ama kararlıymış çatlamaya, kök salmaya, yeşermeye. Çığlığını duyunca tatlı, küçük bir esinti; koşmuş yardımına. Sonrası olup bitene hayıflanmayı bırakıp elimizden geleni yapmak, dayanışmayla engelleri aşmak üzerine hoş bir öykü. Ayşe Akıllıoğlu’nun kolaj tekniğiyle sayfaları yeşerten resimleri eşliğinde sımsıcak bir okuma yolculuğu. O hafif esintinin getirdiği çisenti, toprağı da hareketlendirince inatçı tohuma gün doğmuş. Güneş de katılınca bu oyuna o çırılçıplak, kupkuru yerden eser kalmamış.

Güzel Ork / Fabrizio Silei / Resimleyen: Fabrizio Di Baldo / Çeviren: Tülin Sadıkoğlu / Çınar Yayınları / 164 s. / 9+ / 2021

Bizim buralara biraz uzak bir diyarda, Orkların yaşadığı Orkideya şehrinde belediye başkanı Orkeste de takıntı haline getirmiş; ille bir oğlu olacak. Babasının gururu, çirkinler çirkini bir oğul. Ama bu; melek yüzlü, sarışın, güzel mi güzel bir oğlan! F. Silei çirkinliğin, pisliğin, ter kokmanın, çöp yemenin övgüyle karşılandığı bir yerden sesleniyor her şeyi tuhaf kurallara, normlara bağladığımız dünyamıza. İroninin sunduğu fırsatlardan çok sıkı bir öykü çıkarıyor. Başka türlüsünü arayan, farkını korumak isteyen; dayatılanı, budur denileni elinin tersiyle itmeye cesaret göstereni taşıyor zafere. Ve dayattıklarımız değil, sevgi kazanıyor sonunda. Çizerin ve çevirmenin de hakkını teslim edelim.

Diddalum / Emily Child / Resimleyen: Maria Lebedeva / Çev. Esma Fethiye Güçlü / Timaş Çocuk / 36 s. / 4+ / Mart 2021.

Duygularımızın etkili olmadığı anlar var mıdır yaşamımızda? Sanmam. Kederli, hüzünlü, kaygılı, korkmuş, kızgın, sakin, sevinçli, ağlamaklı, kırgın... Her anımıza bir duygu eşlik ediyor ve duygular yaşam boyu yalnız bırakmıyor bizi. Kimi zaman içimiz kıpır kıpır, kimi zaman neredeyse kırılıp dökülecek bir şeyler... İşte o anlarda içimizden bir ses eşlik ediyor bize; bir vızıltı, bir kanat çırpması, bir patlama, belki bir hişt sesi... İç sesimiz mi o? Belki de... Yüreğimizdeki çocuk mu yoksa? “Diddalum” demiş ona Emily Child. Hep yükselir mi o ses? Ya nasıl duyarız? Ya da duymazsak ne olur? Esma Fethiye Güçlü’nün sıcak Türkçesi, Maria Lebedeva’nın sakin ve enfes çizgilerine eşlik ediyor.

Hatıraları Saklama Sandığı / Can Göknil / Can Çocuk / 64 s. / 7+ / 2021.

Ne tahta sandıklar, bavullar ne de siyah-beyaz fotoğraflar... Sahi nerelere saklandılar? Usta sanatçı Can Göknil, Hatıraları Saklama Sandığı’yla hepimizi insan ilişkilerinin sımsıcak olduğu o sahici yıllara götürüyor. Aslında o sıcaklığı bugünün gün geçtikçe sığlaşan anlarına getiriyor, demek daha doğru. Kucaklıyoruz o sandığı, odamızın en güzel köşesinde açıyoruz; içindekileri merak ettiğimizden bir de dağınık haldeki kıymetlilerimizi saklamak için. O da ne? Altı büyük ressam nasıl sığmış şu küçücük sandığa? Anladım, sandığımız kadar küçük değil bu sandık! Alışılmışa boyun eğmek, sunulanla yetinmek nasıl da daraltıyor hayatı... Çevremizde olup bitene bakmak için başka türlü bir pencere açıyor aslında Göknil’in sandığı.

Sürmeli Kedinin Arayışı / Beyza Akyüz / Resimleyen: Zülal Öztürk / Tudem Yayınları / 80 s. / 8+ / 2021.

Laf ebesi, söz ustası, dinleyenleri ağzına baktıran masal anlatıcısının ansızın ortadan kayboluşunun ardından hakkında konuşmalar, ona ne olduğuna ilişkin tahminler bir süre sonra biter. Ne ki masalcının vefalı kedisi Sürmeli sahibini bulmaya kararlıdır. Masallar, epeyce bir zaman öncesinden ve “memleketin biri”nden açsa da sözü aslında hep bir yolu, yolcuyu, yolculuğu dolayısıyla bildiğimiz bir “yer”i anlatır. Beyza Akyüz’ün; bir bağlam içinde birbirini izleyen, merak ve heyecanla okuyacağınız masalları da aslında hayatın içinde karşılaştığımız açmazların kilidini açmaya çağırıyor bizi.

Farkında / Anooshirvan Miandji / Resimleyen: Murat Sayın / Bilgi Çocuk / 36s. / 4+ / 2021

Herkesin her konuda aynı başarıyı göstermesini beklediğimiz eğitim süreçlerimizi düşündükçe edebiyatın derin soluklar aldıran sesleriyle biraz olsun rahatlıyoruz. Hepimizin aynı becerilerle, aynı birikimlerle donanmış; birbirimizin kopyası olduğunu düşünsenize! Sesler aynı, sözler aynı; duruşlar, bakışlar, gülüşler aynı. Oysa büyük zenginlik farklı oluşlarımızda saklanıyor. Farklı bakış açıları, yaklaşımlar, düşünceler, öneriler nasıl da çoğaltıyor hepimizi... Anooshirvan Miandji fırçalar, boyalar ve renklerin arkadaşlığıyla kurduğu kısacık öyküsüyle ve Murat Sayın’ın resimleriyle el ele bir farkındalık sunuyor.