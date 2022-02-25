İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden İsmet İnönü kitabı

25 Şubat 2022 Cuma, 00:03

31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan gece İnönü mevkilerindeki savaş Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa’ya gönderdiği telgrafta şöyle diyordu: “Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de yendiniz”…

Millî Mücadele’nin kırılma noktalarından biridir 2. İnönü Zaferi. Öyle ki İsmet Paşa’ya “İnönü” soyadı bundan dolayı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan, Mehmet Ö. Alkan’ın yayına hazırladığı 856 sayfalık İsmet İnönü adlı incelemede, 89 yıllık yaşamıyla, İnönü’nün 1908’den ölümüne kadar, gerek Millî Mücadele’de gerekse çok partili yaşama geçiş başta olmak üzere Türkiye’de demokrasinin yerleşmesinde tarihimize kazınan olağanüstü başarıları açımlanıyor.

İnceleme Türkiye’nin ilk başbakanı, Atatürk’ten sonra ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü alanlarında uzman isimlerin makalelerinden ve söyleşilerden okuma olanağı sunarken, hem İsmet İnönü’nün hem de dahil olduğu Türkiye’nin yakın siyasal tarihinin anlaşılmasını sağlayacak titiz, kolektif bir eser.