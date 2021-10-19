Kendi Penceresinde Bir Adam...
İsviçre asıllı Fransız mimar, şehir plancısı, ressam, heykeltıraş, yazar ve modern mobilya tasarımcısı Le Corbusier, modern yüksek tasarımda öncü çalışmalarıyla tanındı. Kendisini toplu konutlar ve kalabalık şehirler için daha iyi yaşam koşullarını sağlamaya adadı. Mimarlık stili eleştirmenlerce ruhsuz monolitler olmakla (yekpare dikmeler) eleştirildi. Kendi Penceresinde Bir Adam, Le Corbusier’nin 1925 ile 1960 yılları arasında yayımlanmış yazılarından oluşan resimli bir antoloji.
İsviçre asıllı Fransız mimar, Le Corbusier olarak bilinen Charles-Edouard Jeanneret (6 Ekim 1887 - 27 Ağustos 1965), modernizme ve uluslararası tarza yaptığı katkılar ile tanındı. Kariyeri uzun yıllar sürdü ve Avrupa'da, Hindistan'da ve Rusya'ya başlıca olmak üzere oldukça önemli binalar inşa etti. Aynı zamanda; şehir plancısı, ressam, heykeltıraş, yazar ve modern mobilya tasarımcısıydı.
Modern yüksek tasarımın öncü çalışmalarını yaptı, kendisini toplu konutlar ve kalabalık şehirler için daha iyi yaşam koşullarını sağlamaya adadı. Daha sonra eleştirmenler tarafından mimarlık biçimi-stili ruhsuz monolitler olarak (yekpare dikmeler) ve kendini beğenmiş olarak eleştirildi.
İlk önemli kitabı olan Vers une architecture (Bir Mimarlığa Doğru) 1923'te yayımlandı. Le Corbusier kitabında geleneksel, süslemeci mimarlık anlayışının tersine, yalın ve işlevsel yapıları savunarak, toplu konut anlayışına yeni bir boyut getirdi.
Kendi Penceresinde Bir Adam, Le Corbusier’nin 1925 ile 1960 yılları arasında çeşitli yayınlarda yayımlanmış yazılarından oluşan resimli bir antoloji.
Daha önce hiçbir kitaba alınmamış bu metinler, işledikleri konuların kapsamı ve hedef aldıkları kesimlerin çeşitliliğiyle bir yandan mimar, kuramcı, şehir plancısı, şair ve ressam Le Corbusier’nin eksiksiz bir portresini sunarken, aynı zamanda düşüncelerinin ne kadar geniş bir yankı uyandırdığını apaçık ortaya koyuyor.
Resimden heykele kendi sanatsal çalışmalarından örnekler ve yapılarındaki ruhu dışarı vuran siyah beyaz fotoğrafların yanı sıra bibliyografya ve yapıtlarının kronolojik dökümünü içeren bu çalışma, Le Corbusier’yi tüm yönleriyle kavrayan nitelikli bir kaynak.
Kendi Penceresinde Bir Adam / Le Corbusier / Çeviren: Birsel Uzma / Kırmızı Kedi Kitabevi / 248 s.
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