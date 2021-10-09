Lovecraft’tan korku dolu öyküler!
Korku, gizem, tekinsiz orman ve evlerin, mahzen ve tabutların her sayfada ardı arkası kesilmeden anlatıldığı bu klasik öyküler yazarın yalın biçemi ve sürükleyici kurgusuyla türe uzak okuru da içine çekecek.
FİLM TADINDA ÖYKÜLER
Karanlık ve tekinsiz mekânlar, doğaüstü olaylar, ürpertici kişiler ve korkutucu kurguların fazlaca yer aldığı gotik edebiyat yapıtlarının öncül yapıtlarının, Amerikalı korku yazarı Howard Phillips Lovecraft tarafından kaleme alındığını söylemek yanlış olmaz. Nyarlathotep isimli öykü seçkisi de bunlardan biri.
Lovecraft, yapıtlarında korkunun yanı sıra bilimkurgu ve Nyarlathotep’te de olduğu gibi tarih ve ezoterizme yaptığı yetkin göndermelerle de usta bir yazar.
Nyarlathotep, Lovecraft’tan günümüze ulaşan ve gotik edebiyat ürünü öykülerinden altısının derlendiği bir seçki: Korkunç Yaşlı Adam, Evdeki Resim, Nyarlathotep, Hafıza, Mahzende, Yüzyılı Sonlandıran Dövüş (Bir Zaman Makinesinde Bulunan Elyazması).
Okuru şaşırtan bir kurgu ile sona eren, tarihî gerçeklerden hareketle ırkçılık ve yamyamlığa kadar giden bir konuyu “yasak” ve “merak” duyguları çevresinde de gerilimle geliştiren ve güçlendiren bir yazar Lovecraft.
Nyarlathotep de gerçek dehşetin cehalet ve yalnızlıktan geldiği saptamasında bulunduğu, siyasi ve toplumsal çalkantıların olduğu bir ülkede kaosun hâkim olmasıyla distopik bir dünya düzeninin nasıl kurulduğunu ortaya koyduğu, insanın olmadığı bir dünyada geri kalanların diyaloglandırıldığı öykülerini bir sinema filmi tadında okura sunduğu bir yapıtı.
OLAĞANÜSTÜLÜKLER İÇİNDE GERÇEKLİK
Korku, gizem, tekinsiz orman ve evlerin, mahzen ve tabutların her sayfada ardı arkası kesilmeden anlatıldığı bu klasik öyküler Betül Kadıoğlu’nun akıcı çevirisi, yazarın yalın biçemi ve sürükleyici kurgusuyla türe uzak okuru da içine çekecek.
Yapıtın olağanüstülükler içindeki gerçekliği, yazarın kurmaca değil de kâbuslarını anlatırcasına yaşanmışlık duygusu taşımasından geliyor.
Gotik edebiyat, korku öyküleri ya da Lovecraft okuması yapmak isteyen ancak hangi yapıttan başlayacağı konusunda kararsız kalan okur için bu kısa klasik öyküler biçilmiş kaftan.
Nyarlathotep / H. P. Lovecraft / Çev. Betül Kadıoğlu / Can Yayınları / 56 s. / 2021.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Türkiye'nin talebine ABD'den açıklama geldi
- İmamoğlu'na 'miting' gibi karşılama
- Reuters'tan gündemi sarsan haber
- Erdoğan'a kötü haber
- Tamer Karadağlı'dan 'Çocuklar Duymasın' itirafı
- Banka kredisi çekenler dikkat!
- Kapıda kriz! MHP'li başkan içeri alınmadı
- Kılıçdaroğlu: Siyasi cinayet kaygım var
- Nagehan Alçı'dan 'kan akabilir' uyarısı
- Pist kapatıldı, tüm uçuşlar durduruldu