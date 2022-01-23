23 Ocak 2022 Pazar, 00:01

Makbule Meyzinoğlu televizyon ve tiyatro dünyasından tanıdığımız deneyimli bir oyuncu. Şimdi de kendi yaşam öyküsünden yola çıkarak yazdığı Makbulka adlı oyunla karşımızda.

Bulgaristan’ın Varna şehrinde doğan yazar, ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra ailesi ile birlikte 1989’da Türkiye’ye zorunlu göç uygulaması ile geliyor. On yedi yıllık bankacılık serüveninden sonra oyunculuğu kafasına koyuyor ve çeşitli eğitimler aldıktan sonra tiyatro ve televizyon ekranlarında başarılı performanslara imza atıyor.

Makbulka, Meyzinoğlu’nun yazarlıkta da neler başarabileceğini somut olarak gösteriyor. Aydın Üstüntaş Oyun Yazma Yarışması’nda (2021) birincilik ödülü alan oyun, Dramatik Yayınları tarafından yayımlandı.

Makbulka, yaşadığı ülkede “öteki” olan, büyüdüğü ailede göç sonucu geldiği ülkede de “öteki” olan bir kadının yaşadıklarını konu alıyor.

Kitabın Bulgaristan Türklerinin yaşadığı baskıları anlatan bölümler insanı derinden etkiliyor. Daha iyi ve eşitlikçi bir dünyanın ideolojisinin yanlış yönetimlerin elinde faşizme nasıl dönüştüğünü gözler önüne seriyor. Makbule, Makbulka’ya dönüşüyor!

Kitabın önsözünü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Oral yazmış. Zorunlu göçün toplumsal ve bireysel sonuçları hakkında açımlayıcı bilgiler vererek, okuyucuları ve sahneye koyucuları Makbulka’nın hikâyesine hazırlıyor.

Makbulka / Makbule Meyzinoğlu / Dramatik Yayınları / 64 s. / 2021.