18 Mart 2022 Cuma, 00:01

Çağdaşlaşma atılımlarıyla uluslararası topluluğun saygın ve sözü dinlenir bir üyesi haline gelen, Boğazlar üzerinde kontrol sahibi olmak için Milletler Cemiyeti’ne nota vererek bir konferans toplanmasını talep eden yeni Türkiye Cumhuriyeti, 1936’da Montrö’de toplanan konferansta, kararlı tutumu sayesinde istediğini alarak Boğazlar’da egemenliğini kurdu.

Aradan geçen on yıllar içinde esasta bir değişikliğe uğramadan devam eden Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nden aldığı yetkilerle donanmış olan Türkiye, 2. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş gibi dünyanın geçirdiği en zorlu dönemlerde, hem Boğazlar’daki egemenliğini tartışmasız biçimde sürdürmeyi hem de bu kadar stratejik bir su yolunun hasım devletler arasında çatışmalara yol açmamasını sağlamayı başardı.

Mülkiye’nin efsane hocalarından Seha L. Meray, Büyükelçi Osman Olcay ile birlikte Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni ve bu sözleşmeyi ortaya çıkaran Montrö Boğazlar Konferansı’nı arı bir Türkçeye çevirerek kırkıncı yılında kitaplaştırmıştı. Montrö Boğazlar Konferansı: Tutanaklar-Belgeler adlı kitap da o çeviridir. Kitap saygın hukuk uzmanı Rıza Türmen’in bu yeni baskı için yalın bir anlatımla kaleme aldığı Önsöz’le sunuluyor.

Montrö Boğazlar Konferansı: Tutanaklar-Belgeler / Osman Olcay / Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları / 840 s.