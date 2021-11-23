23 Kasım 2021 Salı, 00:01

Anı Kültür Yayıncılık tarafından yayımlanan Neşet Ertaş - Kentin Tezenesi adlı kitabında gazeteci Yunus Ülger’in, ölümünün dokuzuncu yılında saygıyla andığımız büyük halk ozanı Neşet Ertaş ile 2000 yılının başlarında Almanya’da yaptığı ve ilk kez yayımlanan söyleşiler ile daha önce yayımlanmış söyleşileri yer alıyor.

Kitapta ayrıca Ülger’in, ozanın müziğini daha iyi anlamaya yönelik betimleyici ve açıklayıcı denemeleri bulunuyor.

Yunus Ülger, kitabını usta ozanın yaşamını çocukluğundan başlayarak belgelemek ve araştırmacılara veri sağlamak amacıyla kaleme aldığını ifade ediyor.

Ülger kitabına Kentin Tezenesi adını verme nedenini ise şöyle açıklıyor:

“Neşet Ertaş, yıllardır hep “Bozkırın Tezenesi” olarak anılır. Ne var ki bu niteleme, ozanının müziği için yanlış bir niteleme. Ayrıca, halk ozanları için söylenen, “Mahalli Sanatçı” gibi bir küçümseme de içeriyor.

Ozanın müziğinde bozkırın etkisi elbette var, ancak o bir kent ozanı, ilk gençlik yıllarında kente gelmiş, en önemli eserlerini burada oluşturmuştur.

talarından farklı olarak kentte birçok sanatçıyı dinlemiş, onlardan etkilenmiştir, dolayısıyla Neşet Ertaş, Kentin Tezenesidir. Bu savımı, kitabımda kanıtlamaya çalıştım.”

Neşet Ertaş - Kentin Tezenesi / Yunus Ülger / Anı Kültür Yayıncılık / 136 s.