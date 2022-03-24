Oral Karakaya’dan ‘Büyükşehir Belediyeciliğinin Bilançosu’
Mülkiye Başmüfettişi Oral Karakaya, 2014 yerel seçimleriyle faaliyete geçen büyükşehir belediyelerinin adeta röntgenini çektiği kitabı Türkiye’de Büyükşehir Belediyeciliğinin Bilançosu’nda (Yeni Alan Yayıncılık / 576 s.), Türkiye’de uygulanan büyükşehir belediye yönetimi modelinin, yerel yönetim reformu ve yerelleşme politikaları bağlamında, yerelleşme-merkezileşme ekseninde işlevsel ve örgütsel açılardan kapsamlı bir analizini sunuyor.
Mülkiye Başmüfettişi Oral Karakaya, 2014 yerel seçimleriyle faaliyete geçen büyükşehir belediyelerinin adeta röntgenini çektiği kitabı Türkiye’de Büyükşehir Belediyeciliğinin Bilançosu’nda (Yeni Alan Yayıncılık / 576 s.), Türkiye’de uygulanan büyükşehir belediye yönetimi modelinin, yerel yönetim reformu ve yerelleşme politikaları bağlamında, yerelleşme-merkezileşme ekseninde işlevsel ve örgütsel açılardan kapsamlı bir analizini sunuyor.
Büyükşehir belediye yönetiminde uygulanan başkanlık sistemini eleştiren Karakaya aynı zamanda ilçeler arasında kaynak dağılımındaki adaletsizliğe değinirken kırsal alanın ise ihmal edildiğini vurguluyor:
“Metropollerin işletmecilik ilkeleri doğrultusunda biçimlenen yönetim yapısı, profesyonelleşmeye dayalı örgütlenmesi, kent iktidarının belli ellerde toplanması, kentte yaşayan yurttaşların önemli bölümünün depolitizasyonunu da beraberinde getirmiştir.
Düşük gelir düzeyiyle yaşamlarını sürdüren metropol yoksullarının, politikayla uğraşmaya ne zamanları ne de mali güçleri vardır. Ölçek boyutu nedeniyle yönetime katılma ya da hesap sorma imkânları da sınırlıdır.
Bu durumda, ‘kent yurttaşlığı’ ve ‘kent iktidarı’, politikaya zaman ve para harcayabilecek bir azınlığın tekeline girmektedir. Kent yoksulları da metropol yönetimi sosyal politika desteği olarak görmekte, kent rantının dağıtımı mücadelesinin dışında konumlanmaktadırlar.”
Büyükşehir belediye yönetimi modelinin aksaklıklarını da belirleyen Oral Karakaya, Türkiye’de Büyükşehir Belediyeciliğinin Bilançosu’nda çözüm önerilerini de tartışmaya açıyor.
İngiltere’de “Kuzey İrlanda Sorunu ve IRA”, ABD’de “ABD’de Metropoliten Alan Yönetimi (New York Şehri Belediye Yönetimi Örneği)”, Çin Halk Cumhuriyeti’nde “Personel Reformu” konulu incelemelerde de bulunan Oral Karakaya’nın başlıca bilimsel çalışmaları şöyle:
Türkiye’de Yoksulluk Yönetimi, Memur Dokunulmazlığı, Kamuda Taşeron Personel İstihdam Politikası, Yönetim-Siyaset İlişkisi, Merkez-Yerel İlişkisi ve Mülki İdarenin Dönüşümü, Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Yerelliği, Bir Kamu Politikası Analizi: 2001 Yılı Sonrası Uygulanan Yoksullukla Mücadele Politikaları, 6360 Sayılı Kanunla Kurulan Büyükşehir Belediyelerinde Yaşayanların “Büyükşehir” Algısı: Tekirdağ Örneği, 6360 Sayılı Kanunla Kurulan Büyükşehirlerde Dijitalleşme Çabaları: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Örneği.
Video Haberler
- Öğretmen kendisini uyaran müdür yardımcısını bıçakladı
- Marmara'daki depremler İstanbul depremini tetikler mi?
- Kucağındaki bebeğin çantasında 7 kilo eroin ele geçirild
- 'Kız ile erkekleri ayrı oturtun' talimatına soruşturma
- AKP ve MHP'nin teklifine sert çıktı
- Yemeksepeti işçilerinden Nevzat Aydın'a suç duyurusu
- Evinin çatısına çıkan 2 köpeği öldüren şüpheli tutukland
- Cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucu satarken yakalandı
- Çaldıkları kumaşı sahibine satmaya kalktılar
- Kavgada yaralandı hastanede vurularak öldü
En Çok Okunan Haberler
- Şeffaf plak tedavisi diş telinin önüne geçiyor
- '40 yaş üzerinde 10 kişiden birinde KOAH görülüyor'
- iPhone 15 serisinden ilk bilgiler geldi
- Menopoz ile ilgili 'tabular' yıkılıyor
- Tesla: Elon Musk 'gigafactory'yi aylar sonra açtı
- Dev otomobil üreticisi Rusya'dan çekildi
- Eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright öldü
- Yaman: ‘Bugün Hüzzam’ın kanat çırpabilmesi dahi zor!’
- BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap
- Rusya'nın yardım tasarısına BMGK'de kabul edilmedi