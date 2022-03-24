Oral Karakaya’dan ‘Büyükşehir Belediyeciliğinin Bilançosu’

24 Mart 2022 Perşembe, 00:01

Mülkiye Başmüfettişi Oral Karakaya, 2014 yerel seçimleriyle faaliyete geçen büyükşehir belediyelerinin adeta röntgenini çektiği kitabı Türkiye’de Büyükşehir Belediyeciliğinin Bilançosu’nda (Yeni Alan Yayıncılık / 576 s.), Türkiye’de uygulanan büyükşehir belediye yönetimi modelinin, yerel yönetim reformu ve yerelleşme politikaları bağlamında, yerelleşme-merkezileşme ekseninde işlevsel ve örgütsel açılardan kapsamlı bir analizini sunuyor.

Büyükşehir belediye yönetiminde uygulanan başkanlık sistemini eleştiren Karakaya aynı zamanda ilçeler arasında kaynak dağılımındaki adaletsizliğe değinirken kırsal alanın ise ihmal edildiğini vurguluyor:

“Metropollerin işletmecilik ilkeleri doğrultusunda biçimlenen yönetim yapısı, profesyonelleşmeye dayalı örgütlenmesi, kent iktidarının belli ellerde toplanması, kentte yaşayan yurttaşların önemli bölümünün depolitizasyonunu da beraberinde getirmiştir.

Düşük gelir düzeyiyle yaşamlarını sürdüren metropol yoksullarının, politikayla uğraşmaya ne zamanları ne de mali güçleri vardır. Ölçek boyutu nedeniyle yönetime katılma ya da hesap sorma imkânları da sınırlıdır.

Bu durumda, ‘kent yurttaşlığı’ ve ‘kent iktidarı’, politikaya zaman ve para harcayabilecek bir azınlığın tekeline girmektedir. Kent yoksulları da metropol yönetimi sosyal politika desteği olarak görmekte, kent rantının dağıtımı mücadelesinin dışında konumlanmaktadırlar.”

Büyükşehir belediye yönetimi modelinin aksaklıklarını da belirleyen Oral Karakaya, Türkiye’de Büyükşehir Belediyeciliğinin Bilançosu’nda çözüm önerilerini de tartışmaya açıyor.

İngiltere’de “Kuzey İrlanda Sorunu ve IRA”, ABD’de “ABD’de Metropoliten Alan Yönetimi (New York Şehri Belediye Yönetimi Örneği)”, Çin Halk Cumhuriyeti’nde “Personel Reformu” konulu incelemelerde de bulunan Oral Karakaya’nın başlıca bilimsel çalışmaları şöyle:

Türkiye’de Yoksulluk Yönetimi, Memur Dokunulmazlığı, Kamuda Taşeron Personel İstihdam Politikası, Yönetim-Siyaset İlişkisi, Merkez-Yerel İlişkisi ve Mülki İdarenin Dönüşümü, Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Yerelliği, Bir Kamu Politikası Analizi: 2001 Yılı Sonrası Uygulanan Yoksullukla Mücadele Politikaları, 6360 Sayılı Kanunla Kurulan Büyükşehir Belediyelerinde Yaşayanların “Büyükşehir” Algısı: Tekirdağ Örneği, 6360 Sayılı Kanunla Kurulan Büyükşehirlerde Dijitalleşme Çabaları: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Örneği.