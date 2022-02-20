Şair Güngör Oğuz’dan ‘Damla Damla’
Şair Güngör Oğuz, 200’ü aşan şiirinin yer aldığı Damla Damla (Kutlu Yayınevi) adlı kitabında, yaşamdaki hüzün, yaşama sevinci, sevgi, aşk duygularını şiire abartısız, yalın bir dille döküyor.
Şair Güngör Oğuz’un Damla Damla (Kutlu Yayınevi) adını taşıyan şiir kitabı raflarda yerini aldı. Kitapta şair Oğuz’un 200’ü aşan şiiri bulunuyor.
Kitapta yer alan, 1951 yılında yayınlanan “Galiba” adlı ilk şiir aşka dair ve şöyle:
“Sözüm ona güzelce der çalışıyorum / Kucağımda kitap, elimde kâğıt kalem/ Yatağımda oturmuş seni düşünüyorum/ Sanki karşındaymışım gibi çarpıyor kalbim/ Ama sebebini bir türlü bilmiyorum/ Galiba sen seni her şeyden çok seviyorum...”
“Anla Beni” adlı son şiir ise 2021’in Kasım ayında yazılmış yine sevgiye dair:
“Unutmadım seni/ Evlilik resmimiz baş ucumda/ Görsel de olsa/ Yaşıyorum seninle/ Gözlerimdeki Yaşları/ Silemiyorum artık/ Hatıralarınla yaşıyorum/ Yaşlandıkça/ Umutlarım da bitiyor/ Bulutlarda arıyorum seni/ Yağmur suları bile silemiyor/ Gözyaşlarımdan akan sevgimi”.
Güngör Oğuz için şiir yaşamın ve kendisini ifade etmenin bir parçası... Şair, Damla Damla kitabında yaşamdaki hüzün, yaşama sevinci, sevgi, aşk duygularını şiire abartısız, yalın bir dille döküyor.
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