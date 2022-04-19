Sarah Bernhardt! Bir süperstar öyküsü!
Arthur Gold, Robert Fizdale’in kaleme aldıkları Sarah Bernhardt (Çeviren: Fadime Kâhya / Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları) adlı kitap; Avrupa’ya, Amerika’ya, Rusya’ya defalarca turne yapacak kadar izleyici çeken, ABD’de Red Kit çizgi romanına dahil olan, İstanbul’da Abdülhamit’ten ihsanlar alan dünyanın ilk süperstarı Sarah Bernhardt’ın (1844-1923), bacağı kesildikten sonra bile kopmadığı sahne tutkusunu ve coşkulu yaşamını anlatıyor.
Dünyanın ilk süperstarı Sarah Bernhardt (1844-1923), etkileyici fiziği, yeteneği ve çelik gibi iradesiyle yıllar içinde Fransa’nın itibarlı tiyatrosu Comédie Française’in en dikkat çekici aktrisi olmuş, sonra kendi tiyatrosunu kurarak kimi zaman mali açıdan zorlansa da sahnelerden kazandığını yine mesleğine yatırmış ve Paris’e enfes bir tiyatro binası kazandırmıştır.
Sadece seyircisini esir eden müthiş oyunculuğuyla ve erkekleri bağlayan baskın kişiliğiyle değil, aklına estiği gibi yaşamasıyla, aşk skandallarıyla ve geniş çevresiyle de her zaman kendinden söz ettirmiştir. Sahnede yüzden fazla karakter canlandırmıştır. Hem Ophelia’yı hem de Hamlet’i oynama başarısını gösteren sayılı oyunculardandır.
Alexandre Dumas’nın Kamelyalı Kadın’ı ile Oscar Wilde’ın Salomé’sine ilham vermiştir. Marcel Proust tarafından Kayıp Zamanın İzinde’deki Berma karakteriyle ölümsüzleştirilmiştir.
Avrupa’ya, Amerika’ya, Rusya’ya defalarca turne yapacak kadar izleyici çeken, ABD’de Red Kit çizgi romanına dahil olan, İstanbul’da Abdülhamit’ten ihsanlar alan büyük aktris, bacağı kesildikten sonra bile kopmadığı sahne tutkusunu ve coşkulu hayatını hakkıyla dile getiren elinizdeki biyografide hayat buluyor.
“Sarah Bernhardt’ın bir benzeri yoktur. Bütün zekâsını, bütün içgüdülerini ve deneyimlerinden edindiği sahne bilgisini rolüne katar.” Oscar Wilde
“Beş tür aktris vardır: Kötü aktris, ortalama aktris, iyi aktris, büyük aktris ve Sarah Bernhardt.” Mark Twain
“Ben böyle bir kadına aşık olabilir, onu delice sevebilirdim; yalnızca saf ve vahşi tutkusu uğruna. Bernhardt’ı izlemeye gidecekseniz dikkatli olun.” D.H.Lawrence
“İlginç bir varlık: Yaşamında da sahnedekinden farklı davranmasına gerek kalmadığını düşünebiliyorum.” Sigmund Freud
“Hizmetkârınızım, madam.” Victor Hugo
Sarah Bernhardt / Arthur Gold, Robert Fizdale / Çeviren: Fadime Kâhya / Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları / 342 s.
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