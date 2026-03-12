Sinan Meydan’dan ‘Atatürk’ün Mirası Laik Cumhuriyet’

“Memnuniyetle tekrar görüyorum ki, laik Cumhuriyet esasında beraberiz. Zaten benim siyasi hayatta bir taraflı olarak daima aradığım ve arayacağım temel budur.” Mustafa Kemal Atatürk (Hâkimiyet-i Milliye, 12 Ağustos 1930)

Türkiye’de düşünce ve vicdan özgürlüğünün, ulusal egemenliğin ve demokrasinin, çağdaş hukukun, kadın haklarının, sosyal hukuk devletinin, yurttaşların eşitliğinin, ulus bilincinin, ulusal birlik bütünlüğün, fırsat eşitliğinin, adaletin, liyakatin, bilimin, sanatın, akılcı ve bilimsel eğitimin, ekonomik kalkınmanın, tam bağımsızlığın, uygar yaşamın ve barışın güvencesi Atatürk’ün mirası laik Cumhuriyettir.

Türkiye’de Atatürkçü düşünceyi ve laik Cumhuriyet’i savunmak bütün bu değerleri savunmaktır, Atatürk’ün mirasına sahip çıkmaktır.

Usta gazeteci ve yazar Sinan Meydan, İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlanan Atatürk’ün Mirası Laik Cumhuriyet: Kavramlar, Kurumlar, Devrimler, Kişiler, Olaylar adlı incelemesinde, bugün çok tartışılan 1921 Anayasası, Atatürk’ün devrim stratejisi, Lozan Antlaşması, halifeliğin kaldırılması, Şeyh Sait İsyanı, kılık kıyafet, eğitim, yazı ve dil devrimleri, Cumhuriyet’in kadın, işçi ve çocuk hakları karnesi, Cumhuriyet’in sosyal devletçiliği, Cumhuriyet’in fabrikaları, Halkevleri, Köy Enstitüleri, Meşrutiyet ve Cumhuriyet ilişkisi (süreklilik ve kopuş), Sadabat Paktı’ndan Hatay’ın kurtuluşuna Cumhuriyet’in dış politikası, Atatürk’ün millet (ulus), laiklik, demokrasi tanımları, laik Cumhuriyetin kuruluş felsefesi, Kemalizm, Atatürkçü gençliğin yükselişi ve daha birçok konuya belgelerle açıklık getiriyor.

Atatürk’ün Mirası Laik Cumhuriyet: Kavramlar, Kurumlar, Devrimler, Kişiler, Olaylar / Sinan Meydan / İnkılâp Kitabevi / 616 s. / 2026.