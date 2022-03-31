‘Türkiye’de Türkçülük’
Prof. Dr. Anıl Çeçen’in Türkiye’de Türkçülük adını taşıyan yeni kitabı Astana Yayınları tarafından yayımlandı. Prof. Çeçen bu kitabında, tarihsel süreç içinde Türklük akımını ele alıyor. Bu akımın nerede ve nasıl ortaya çıktığını, hangi aşamalardan geçtiğini ve bugünlere nasıl ulaştığını irdeliyor.
Prof. Dr. Anıl Çeçen yeni kitabı Türkiye’de Türkçülük’te (Astana Yayınları), Türkiye’de “Türkçülük” kavramından çok “milliyetçilik” kavramının kullanıldığını belirtiyor. Kitapta, tarihin ilk dönemlerinden itibaren ortaya çıkan Türk boyları ele alınıyor ve Türk ulusu gerçeğine ulaşılıyor.
Türkiye Cumhuriyeti’nin coğrafi yönden ve tarihsel olarak bir ulus devlet olduğu, Osmanlı İmparatorluğu’ndan sonra, Türkiye Cumhuriyeti devletinin çağdaş bir siyasi yapılanma olarak kurulup oluştuğu belirtiliyor.
Prof. Çeçen, tarihsel olarak Türklerin Göktürk İmparatorluğu döneminde Türk kimliğine dayanarak dünya politika sahnesine çıktığını belirtiyor. Geçen yüzyılın başlarında bütün dünyada imparatorluklardan ulus devlete geçiş sürecinde Türklük olgusunun ve ulus devletin vazgeçilmez olarak ortaya çıktığı tarihsel verilere dayanarak belirtiliyor.
376 sayfalık dört bölümden oluşan kitabında, bugün 20’den fazla devlet ve toplumun temel dayanak noktasının Türklük kavramı olduğunu belirten Prof. Çeçen, analizlerini Türkiye’yi merkeze alarak yapmaktadır.
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