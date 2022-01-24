Ustadan öykü yazmanın incelikleri!

24 Ocak 2022 Pazartesi, 00:03

Türk öykücülüğünün kilometre taşlarından Orhan Duru’nun, denemelerinden oluşan ve ilk baskısı 13 yıl önce yapılan Öykü Yazmanın Sırları adlı kitabı kısa süre önce Yapı Kredi Yayınları tarafından yeniden yayımlandı.

Ölümünden sonra Sarmal ve Boğultu adlarıyla öyküleri iki kitapta toplanan 1950 Kuşağı öykücülerinden Orhan Duru kitabında, öykü yazmanın sırlarını şöyle veriyor:

“Öykü düş gücü ister. Öykü hem düşlerden hem de yaşamdan kaynaklanır. Yalınlık, fantezi ve kurgu ister. Kimi zaman ayrıntılar üzerine kurulur ve yapılanır. Çağdaş öykücülük ise gizemli bir anlatımla bir arada gider.

Kısacası öykücülük zor bir yazım türüdür. Kendini bırakmaya gelmez. Uluorta ve düzensiz bir yöntem izleyemezsiniz. Üstelik yazarın belleğinin kendine özgü bir anlatım biçimine sahip olması da gerekir. Öykü peşinizi bırakmaz, sizinle sürekli didişir.

Yazmak, insanın kendisini ve çevresini değiştirmek için kullandığı bir iletişim aracıdır. Bu iletişim aracını en yetkin bir biçimde kullanabilmenin yolunun ‘dil’den geçtiğini düşünürsünüz ve eğilimleriniz hep yeni bir dilin peşinde olur. Sonsuz bir merak içinde olan öykücü neden ve nasıl sorularının cevabını bulsaydı öykü yazamazdı zaten.”

Öykü Yazmanın Sırları büyük bir ustanın kaleminden, okuyucular kadar öykü yazarlarının da severek okuyacağı ve yararlanacağı bir yapıt.