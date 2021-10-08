Vitrindekiler...

08 Ekim 2021 Cuma, 00:03

Dünya Sonu Savaşı / Mario Vargas Llosa / Çev. Süleyman Doğru / Can Yay. / 856 s.

19. yüzyıl Brezilya’sının derinliklerinde Canudos adlı bir yer vardır. Hayat kadınları, dilenciler ve haydutların evidir burası. Tarih ve medeniyetin yok edildiği bu bölge paradan, vergiden, evlilik kurumundan, nüfus sayımından muaftır. Bu yanıyla devrimci ruhun en saf hali için bir kazan olan bu eyalet, Brezilya hükümetinin ne olursa olsun yok etmeye ant içtiği bir yerdir. Belki de en iddialı ve trajik olan bu romanında Llosa, toplum ile iktidar arasındaki dehşet verici savaşın her iki tarafına da ışık düşürüyor. Böylece Latin Amerika’nın devrimci geçmişini; tutku, şiddet ve fanatizmle birlikte gelen yıkımı anlatan unutulmaz bir roman çıkıyor ortaya.

Cumhuriyet Yürüyor! (1923 - 1926): Günlüklerde Bir Ömür - VI / Eyüp Durukan / Türkiye İş Bankası Kültür Yay. / 712 s.

Cumhuriyet’in ilanıyla, Türkiye’de devrim niteliğinde yeniliklerin yaşama geçirildiği 1923-1926 yılları, İstiklal Madalyalı kahraman, Tecrübe ve Muayene Heyeti’nin başkanlığını asaleten ve Müdafaa-i Milliye Vekâleti’ne bağlı Harbiye Dairesi’nin başkanlığını vekâleten yürüten Miralay Eyüp Durukan’ın yaşamında da önemli değişikliklerin gerçekleştiği bir dönemdir. Bu dönemde, Durukan açısından en önemli olaylardan biri de Türk ordusunun ihtiyacı olan silah ve mühimmatın temini için Sovyetler Birliği’ne tetkik seyahatine gönderilmesidir. Ayrıntılı raporu olumlu karşılanarak Durukan’ın seçtiği silah ve mühimmatın hemen memlekete getirilmesine karar verilir. Durukan’ın 50 yılda yazdığı 86 defterin 34’ünün yayına hazırlanmış olduğu, Günlüklerde Bir Ömür dizisinin bu altıncı kitabında, Cumhuriyet’in ilk yıllarının detaylı bir panoraması çiziliyor.

Trajedi / Terry Eagleton / Çev. Cem Alpan / Tellekt / 192 s.

Edebiyat kuramcısı Terry Eagleton Batı kültüründeki trajedinin nüanslarını araştırıyor. Trajedinin insanlık durumu üzerine bir düşünce olarak değil, uygarlıkların kendilerini kuşatan çatışmalarla mücadele ettiği siyasal katılım anlarında ortaya çıktığını iddia eden Eagleton, trajedinin insan deneyimi ve kültürü için temel olduğunu gösteriyor. Nietzsche, Walter Benjamin ve Slavoj Zizek’in yanı sıra Sophokles, Aiskhülos, Shakespeare ve Ibsen gibi pek çok önemli yazar ve düşünürün eşlik ettiği Trajedi, edebiyat ve tiyatronun yanı sıra politikaya ve felsefeye de kafa yoran okurların da ilgisini çekecek.

İstiklâl Yolu / İzzet Sarı / Sonsöz Gazetecilik

İzzet Sarı, Kastamonu’da Sonsöz gazetesinde yazan bir yerel gazeteci. İstiklal Yolu, Milli Mücadele’de İnebolu- Ankara arasındaki, Ilgaz dağlarından aşan ve Ankara’ya ulaşan yoldur. Yazar bu yola aynı zamanda Kurtuluş Yolu adını veriyor. Kitapta Yunan işgaline karşı Kastamonu’da yapılan mitingler ve Kastamonu’da milli hareketin başlamasına ışık tutuyor. Bu yol aynı zamanda özellikle kadınların cepheye silah taşıdıkları yoldur. Milli Mücadele dönemini yaşamış o günlere tanıklık etmiş tarihçi Enver Behnan Şapolyo şöyle diyor: “Kağnı kolları yanardağ gibi hürriyet için akıyordu...” Gazeteci İzzet Sarı bu kitabıyla Milli Mücadele’de İnebolu, Kastamonu gerçeğini anlatıyor.

Pamukpınar Aydınlığı - Tanıklıklarla Köy Ensitüsünden İlköğretmen Okuluna / Kemal Kocabaş / Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Yay.

Kemal Kocabaş kitabında, özgün çalışmalarıyla enstitü tarihinde önemli bir yere sahip olan ve müdür Şinasi Tamer’in öncülüğünde, çevresindeki köylere modern tarım ve hayvancılık konusunda örnek olmuş ve yardımlarına koşmuş Sivas-Pamukpınar Köy Enstitüsü’nün tarihiyle buluşturuyor okuyucuları. Sivas-Pamukpınar Köy Enstitüsü ve İlköğretmen Okulu çıkışlı öğretmenlere, Pamukpınar’da çalışmış öğretmenler ve kaybettiğimiz Pamukpınar çıkışlı öğretmenlerin çocuklarının, yakınlarının tanıklıklarına yer veriyor. Bir dönemin panaromasını çiziyor.

Kuş Kadın Harpy / Megan Hunter / Çev. Aslı Perker / Kafka Kitap / 184 s.

Lucy, Jake’le evlenip çocuk sahibi olduktan sonra, kendi çocukluğundaki kötü anıları silmek istercesine, “iyi bir anne” olma kaygısıyla yaşar. Bir gün Jake’in kendisini aldattığını öğrenir. İçindeki kadim ve vahşi yaratığın zincirinden kurtulduğu gün, o gündür. Sadakatsizliğine karşın yanında kalmak isteyen kocası, bunun için bir bedel ödemeyi kabul ederken Kuş Kadın’ın yavaşça kabuğunu kırmasına yardım edeceğinden habersizdir. Kuş Kadın Harpy, hem karanlık bir peri masalı hem de sarsıcı bir intikam ve yenileniş hikâyesi…