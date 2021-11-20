Vitrindekiler...

20 Kasım 2021 Cumartesi, 00:04

AB'nin Kalbinden Biz(siz) Onlar / Çimen Turunç Baturalp / Cumhuriyet Kitapları / 224 s.

“Yurt dışında” yaşamak isteyenlerin sayısının her geçen gün daha çok arttığı bu günlerde, uzunca bir süre "yurt dışında" yaşamış biri olarak, Avrupa Birliği’nin başkenti Brüksel’in sosyal ve siyasal renklerinden söz etmek gerekiyordu” diyor Çimen Turunç Baturalp. AB’nin kalbinde Biz(siz) Onlar’da, giderken kurduğu “Türkiye’de huzur yok!” cümlesinin “Türkiye’de huzuru sağlamayı beceremiyoruz biz!” cümlesine evriliş sürecini bir gazeteci olarak radarına takılan birbirinden çok farklı örnek ve gözlemlerle aktarıyor.

İnönü Atatürk'ü Anlatıyor / Abdi İpekçi / Kırmızı Kedi Yay. / 144 s.

“Kuruluş” tarihimizdeki en önemli konulara ilişkin boşlukları dolduran bir “belge” çalışması İnönü Atatürk’ü Anlatıyor. Kitap, İpekçi’nin 1968’de Milliyet gazetesi için, Atatürk üzerine İsmet İnönü ile yaptığı söyleşileri ve bu söyleşilere referans olan kimi kitapların önemli kısımlarından bir Ek bölümü de içeriyor. Milli Şef ile Ebedi Şef’in insani, askeri, siyasi yakınlıkları, ayrılıkları ve resmi tarihin, hakkında en çok konuşulan konularına ilişkin birinci ağızdan bilinmeyenlerle önemi asla azalmayacak bir kitap.

İnsan Doğasının Yasaları / Robert Greene / Çev. Füsun Doruker / Altın Kitaplar / 692 s.

İnsan doğasına dair her şeyi öğrenmek üzeresiniz. Greene’in İnsan Doğasının Yasaları incelemesi sizi sakinleştirecek, insanları daha stratejik bir şekilde gözlemlemenizi, davranışlarını doğru yorumlamanızı sağlayacak, tüketen duygusal krizlerden kurtulmanıza yardım edecek. Yasalar size, kaçınılmaz biçimde yolunuza çıkan zehirli tipleri yenilgiye uğratma gücü verecek. İnsanları motive etmenin ve etkilemenin gerçek yollarını öğretecek. Kendi olumsuz davranış örüntülerinizi değiştirme gücü kazandıracak.

Locarno Dilencisi / Heinrich Von Kleist / Çev. Bilge Uğurlar, Türkis Noyan / Can Yay. / 212 s.

Heinrich von Kleist, klasik Alman edebiyatının sıra dışı yazarı olarak bilinir. Eserleri gizemli motifler üzerinde yükselir, kurguladığı yazgılar geniş dramatik kavisler çizer. Bir esrar perdesi ardına gizlenen gerçeklerin doğurduğu gerilimden beslenen öykülerine, adalet ve hakikat arayışına çıkan karakterler eşlik eder. Oysa Kleist’ın öykülerinde adalet çoğu zaman ulaşılabilir bir menzil değildir. Hakikat ise kendini beklenenin aksi yönde tesis eder ve yerini şiddete bırakır. Kullandığı imgelerin şiddeti ve karakterlerine yaşattığı duygusal patlamaların aşırılığıyla çağının yazınsal geleneklerinin dışına çıkan Kleist’ın öyküleri, Locarno Dilencisi’nde bir araya geliyor.

Babalar ve Çocuklar / Ceyhun İrgil / Sia Kitap / 232 s.

Kimisi işbirlikçi saray hükümetinin, kimisi işgalci İngilizlerin yanında Kurtuluş Savaşı’na karşı çıktı, Türk milletinin varlık yokluk kavgasında ihanet etti. Kurtuluş Savaşı sonrasında affedilenler oldu, sayıları 150’ye indi. 150’likler diye anıldılar. Fransız ve Rus devrimlerinde yapıldığının aksine idam edilmediler, hapse atılmadılar, sürgün edildiler. Cumhuriyet’i kuranlar kin tutmadılar, suçun bireyselliği ilkesini dikkate aldılar. 150’liklerin yakınlarını ve çocuklarını suçlu olarak görmediler. Dr. Ceyhun İrgil, kitabında 150’liklerin izini sürüyor, onların ve çocuklarının bilinmeyen öykülerini anlatıyor, Cumhuriyet’in saklı kalmış bir yönünü gözler önüne seriyor.

Türk İstihbarat Tarihi / Kolektif / Yeditepe Yay. / 904 s.

Türk istihbarat tarihinin akademik bir yaklaşımla ele alındığı inceleme, yaklaşık iki bin yıllık bir tarihi süreçte istihbaratın bugünkü modern yapıları ortaya çıkaran kurumsallaşma serüvenini ortaya koyuyor. Kitap, geçmişten günümüze Türk devletlerinin istihbarat kültürleri, örgütleri ve algıları, istihbarat olayları, istihbarat, karşı istihbarat, espiyonaj, kontrespiyonaj faaliyetleri ve istihbarat çarkı çerçevesinde istihbarat yaklaşımları ve teorileri doğrultusunda bir bakış açısı sunmayı hedefliyor.

Düşüşten Sonra / Selim İleri, Burcu Aktaş / Everest Yay. / 245 s.

Kaygılar ortasında yaşama tutunmaya çalışan bir anlatı... Selim İleri hastane ve hastane sonrası günlerini en iyi bildiği şeyle, edebiyatla sorguluyor. Tek bir anla değişen küskün, örtük hayatına bakarken kırgınlıklarını, pişmanlıklarını, mutluluklarını, incittiklerini bir bir gözünün önüne getiriyor. Düşüşten Sonra, çok sevilmiş bir yazarın alabildiğine yorgun iç dünyasını açıklıkla sunduğu bir kitap. Bu gizlisiz saklısız iç dökümünde insanlığın zaafları, acıları, düşbozumları, yitik sevinçleri içtenlikle dile getiriliyor.

İradenin İyimserliği: 2000'lerde Türkiye'de Kadınlar / Kolektif / İletişim Yay. / 368 s.

İradenin I·yimserligˆi, 2000’lerin Tu¨rkiyesi’nde kadınların varolus¸unun cephelerini anlatıyor. Emek pratiklerinde, sanatta, sporda... sanal a^lemde... milliyetc¸i ve muhafazaka^r muhitlerde... edebiyatta, sinemada ve televizyon dizilerindeki temsillerinde... ve elbette feminist siyasi etkinliklerinde... kadınlar hakkında yazılan hika^yeler ve kendi hika^yelerini yaratan kadınlar... Aksu Bora’nın hazırladıgˆı derlemede Bora’nın yanı sıra Ahu Antmen, Sema Aslan, Emek C¸aylı Rahte, Zehra C¸elenk, Go¨zde C¸erc¸iogˆlu Yu¨cel, I·lknur Hacısoftaogˆlu, Binnaz Saktanber, Burcu S¸enel, Funda S¸enol Cantek, Nagehan Tokdogˆan, Figen Uzar O¨zdemir, I·lknur U¨stu¨n, O¨zlem Yeniay ve Nevin Yıldız’ın yazıları yer alıyor.

Kim Egemen Olabilir Yazgısına - Türk Romanında Trajedi Ve Özgür İrade / Alphan Akgül / Çolpan Kitap / 241 s.

Eleştirmen Georg Lukács, romanı Tanrı’nın terk ettiği bir dünyanın epiği olarak adlandırmıştı. Alphan Akgül ise erken dönem Türk romanını, geleneksel dünyası yıkılan bir toplumun trajedisi olarak tanımlıyor. Akgül’e göre, zaman yasası geriye doğru işlemediğinden ilk romanlardaki trajik sonlar, özgür iradeleriyle yaşama arzusuyla yanıp tutuşan gençlerin ağıtına dönüşür. Dağınık bir çağın dağınık trajedileri karşısında olduğumuzu da vurgulayan Akgül, Taaşşuk-ı Talât ve Fitnat, İntibah, Sefile, Sergüzeşt, Aşk-ı Memnu, Zehra, Felatun Bey’le Rakım Efendi, Araba Sevdası, Şıpsevdi, Ali Nizamî Bey’in Alafrangalığı ve Şeyhliği romanlarını irdeliyor ve anlatılmak istenen trajik karabasanları yeniden kurmayı deniyor.

Süt Dişleri / Zoje Stage / Çev. Seda Çıngay Mellor / İthaki Yay. / 360 s.

Yedi yaşındaki Hanna, sevgi dolu babası Alex’in gözünde tatlı, sakin, melek gibi bir kızdır. Hanna için onu anlayan tek kişi babasıdır. Annesi Suzette ise babasıyla ilişkisinde yoluna çıkan bir engelden başka bir şey değildir ve ondan kurtulmak için aklına gelen her numarayı deneyecektir. Ödüllü oyun yazarı ve film yapımcısı Zoje Stage heyecan dolu psikolojik gerilim romanı Süt Dişleri’nde anne ve kızı arasındaki irade savaşını, aile bağlarının aslında ne kadar kırılgan ve görünüşün ne kadar da aldatıcı olduğunu gözler önüne seriyor.

Aynaya Bakma Cesareti - Psikoterapiden Yansıyan Değişim Öyküleri / Nazende Öksüz Özdemir / Remzi Kitabevi / 176 s.

Kaygılarının üstesinden kontrolsüzce yemek yiyerek gelmeyi deneyenler... Kimi zaman anne, kimi zaman baba ilgisizliğini çoğunlukla bir krizin eşiğinde aşmaya çalışanlar... Sevdiklerinin kaybıyla kaybolmuş hissedenler... Güçlü görünmek isterken panik ataklarına yenik düşenler... İnsanlara fazla güvenirken özgüvenlerini yitirenler... Hepsinin ihtiyaç duydukları şey aynı: Aynalarındaki gerçek benliklerini bulmak. Psikolog Özdemlr kitabıyla, kendi sorularına kendi yanıtlarını verebilecek gücü kazanmak, potansiyellerini keşfedip korkularına karşı artık dirençli olmak isteyenlere destek veriyor.

Güçlü Toplumlar ve Zayıf Devletler / Joel S. Migdal / Çev. Onur İşci / VBKY / 455 s.

Amerikalı siyaset bilimci Joel S. Migdal incelemesinde, Üçüncü Dünya ülkelerindeki devlet-toplum ilişkilerini anlamak ve toplumsal kontrolün sağlanması ile dağılmasına yol açan nedenleri gözler önüne sermek amacıyla için bir dizi model ve teori paylaşıyor. Üçüncü Dünya’da devletin rolüne daha önce bakılmamış bir açıdan bakan ve “Hindistan’daki sivil itaatsizliğin azimli başarısı, 1948’de Altın Sahili’ndeki karışıklıklar, Fransızların Vietnam’daki Dien Bien Phu’daki rezalet yenilgisi, Cemal Abdülnasır’ın sürpriz bir şekilde Süveyş Kanalı’nı millîleştirmesi ve devrimci Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin (FLN) Fransa’nın son imparatorluk uzantısı olan Cezayir’deki savaşı, hepsinin geniş yankıları oldu.” diyen Migdal, devletin kapasitelerinin nasıl anlaşılacağına ve bunların nasıl geliştirileceğine ilişkin reçeteler sunuyor.

Yaralı Boşluk / Mustafa Köz / Ve Yay. / 78 s.

Şiirin en yüce değeri tanıklık değilse nedir? Savaşlar, salgınlar, yıkımlar, yangınlar ve trajedi… Mustafa Köz, yırtıcı bir hayvan gibi uluyan bu yaralı boşlukta çağ ağrısına yeniden bakıyor. Sözcüklerinde ışıldayan kan ve tohum, çamur ve zümrüt, pas ve gündoğumu, karanlığı gizlendiği yerden söküp almak için. Yeryüzünün sırlı levhasına kazınsın ve unutulmasın diye bizi de şiirin tanıklığına çağırıyor şair. Sadece bunun için…