Vitrindekiler...

26 Aralık 2021 Pazar, 00:04

Düşüş / Seda Ünsar / İnkılâp Yay. / 464 s.

Prof. Dr. Seda Ünsar Düşüş romanında, yaşamın anlamını, çocukluk arkadaşları Ali ve S’nin İstanbul’dan Los Angeles ve San Fransisco’ya sürüklenen yaşamları üzerinden felsefi, edebi, politik, tarihi çerçevede sorguluyor. Bu varoluşçu sorgulama Platonik felsefeden postmodernizme, Aydınlanma’dan İbni Rüşd’e çarpıcı diyaloglarla, gerçeğin ve kayıp zamanın peşine düşme, özgürlük, erdem, ölümsüzlük, hayal kırıklığı, aşk ve yalnızlık temaları ekseninde gelişiyor. Arka planda ise oryantalizm, modernleşme, Batılılaşma kavramları çevresinde Doğu-Batı karşılaşması, siyasi, toplumsal, edebi, felsefi, sosyolojik sorgulamalar yer alıyor.

Parsel Parsel 2 - Vurgun / Murat Ağırel / Kırmızı Kedi Yay. / 160 s.

Melih Gökçek’in istifa ettirilme sürecinde, yerine geçmesi için Erdoğan’a önerdiği iddia edilen isim “FETÖ abisi” miydi? Ankara Ticaret Odası (ATO) seçimlerinin perde arkası… Gökçek’in ATO oyunları… Gidip gelen listeler, istifa etmesi istenenler… FETÖ itirafçısı, Gökçek’in atadığı FETÖ’cüleri isim isim açıkladı… Nihat Hatipoğlu’nun kardeşi, Gökçek’in en yakınındaki isme nasıl rüşvet verdi? Belediyeden çıkarılan FETÖ’cüler hangi üniversiteye, hangi kadrolarla yerleştirildi? Gökçek’in belediyeyi neredeyse birlikte yönettiği o dört FETÖ’cü isim kimdi? FETÖ Ankara’yı nasıl parselledi? 4 mütevelli bölgesi yöneticileri kimlerdi? Keçiören, Çankaya, Sincan ve Altındağ mütevelli bölgelerinin alt bölgeleri nerelerdi ve yöneticileri kimlerdi? Bu isimlerin Gökçek’le ilişkileri nelerdi? Belediyeden FETÖ’ye himmet hangi yollarla aktarılıyordu? Melih Gökçek’in Mansur Yavaş’a kurduğu o kumpasın tüm ayrıntıları…Erdoğan’ı nasıl tehdit etti? Gökçek’in istifa ettirilmesinden bir ay önce Nevin Gökçek’in evine aldığı mobilyalar nasıl belediyeye ödettirildi? Gökçek istifa etmeden aylar önce aktarılan milyonlar… Murat Ağırel, Parsel Parsel 2: Vurgun’da tüm bu soruların yanıtlarını ayrıntılarıyla ortaya koyuyor.

Bir Sakarya Savaşı Gazisinin Hatıraları / Musa Kâzım Sakarya / Yay. Haz. Tuba Aydeniz / Timaş Yay. / 368 s.

İstiklâl Madalyası sahibi Musa Kâzım Sakarya’nın torunu Tuba Aydeniz tarafından yayıma hazırlanan kitapta; 1. Dünya Savaşı yıllarında başarılı eğitim yaşamını yarıda bırakan, bir yaş küçük olmasına karşın kendi isteğiyle “Onbeşliler”e katılan ve gençliğini o destansı mücadeleye adayan Sakarya’nın hatıraları Kurtuluş Savaşı’na ışık tutuyor. Sakarya, 1976’da el yazısıyla kaleme aldığı hatıratında, eğitim yaşamını, “Onbeşliler”e gönüllü olarak katılışını, savaş günlerini, cephede aldığı ağır yaraları ve yaşam mücadelesini detaylarıyla anlatıyor.

Taksiii / Ayşe Kulin / Everest Yay. / 120 s.

Kitabında doksanlı yıllardan itibaren İstanbul taksilerinde yaşadıklarından bir demet sunuyor Ayşe Kulin. Turistleri, savunmasız yaşlıları, özellikle de yaşlı kadınları hedef alan taksici eziyetine kendisinin de sık maruz kaldığını ifade eden Kulin’in amacı elbette mesleklerini hakkıyla, namusuyla yapan taksi şoförlerini incitmek değil. Sorunun çözümünü engelleyerek İstanbulluları kendi çıkarları için mağdur edenlere dikkat çekmek.

Dalga / Giulio Cavalli / Çev. Yelda Gürlek / Can Yay. / 224 s.

Sakin bir balıkçı kasabası olan DF’de, yaşlı balıkçı Ventimiglia’nın denizde bir ceset bulmasıyla yaşam kâbusa döner. Daha ilk cesedin kimliği teşhis edilemeden kasabanın kıyılarına başka cesetler sürüklenir. Her açıdan birbirinin tıpatıp benzeri cesetlerin sayısı kısa sürede on binleri geçtiğinde hükümetten destek göremeyen DF, sorunu kendi yöntemleriyle çözmeye karar verir. Ve başlangıçta toplum sağlığının korunması amacıyla yürütülen eylem planı zamanla çığırından çıkar... Cavalli’nin kurduğu bu distopya, kriz anlarında tanık olunan insanlık durumlarına tedirgin edici benzerlikleriyle dikkat çekerken kışkırtıcı anlatımıyla insanı ve değerlerini sorgulatıyor.

Meçhul Kuvvetlere Kurban / Selim Nüzhet Gerçek / Koç Üniversitesi Yay. / 192 s.

Görgu¨ tanıklarıyla dolu bir evde, kimsenin olmadığı kilitli bir odada işlenen “timsahlı iğne cinayeti”... Meçhul kuvvetler tarafından işlendiği düşünülen, polis teşkilatının çözemediği bu gizemli cinayeti Sultan’ın emriyle görevlendirilen İhsan Avni çözebilecek midir? Selim Nüzhet Gerçek’in 13 Kasım-7 Aralık 1922 tarihleri arasında İleri gazetesinde 24 tefrika olarak yayımlanan Meçhul Kuvvetlere Kurban romanı Mısır uygarlığı, meçhul kuvvetler gibi unsurlarla bir taraftan fantastiğe göz kırpar, diğer yandan esrarlı bir cinayetin çözüm sürecinin aktarılmasıyla polisiye türünün özelliklerini taşır. Selim Nüzhet Gerçek’in Ahmet Kâmil takma adıyla yayımladığı bu romanı, ilk kez kitap olarak basılıyor.