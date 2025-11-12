YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! 13 Kasım 2025 / Sayı 1864!

Merhaba,

Cumhuriyet Kitapları tarafından yayımlanan, Cumhuriyet’in 102. yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu babası, aydınlanma devrimlerinin lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün genç nesillerce daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla kaleme aldığı Atatürk: Karar ve Tavır adlı yeni incelemesi ile usta araştırmacı gazeteci ve yazar Dr. Mehmet Alev Coşkun kapağımızda.

Atatürk hakkında ülkemizde ve bütün dünyada bugüne kadar binlerce kitap, on binlerce makale yayımlanmıştır. Bunların büyük kısmı Atatürk’ün yaşamöyküsüdür. Peki bu kitabın farkı nedir? Öncelikle Coşkun, Karar ve Tavır’da Atatürk’ün kronolojik biyografisini yazmıyor. Kitap, Atatürk için bir öykünme, bir Atatürk “kültü” yaratma amacını da taşımıyor.

Karar ve Tavır, somut kararlarıyla Atatürk’ü ortaya koyuyor. Askerlik yaşamında büyük komutan, ardından devlet kurucusu ve aydınlanma devrimlerinin yaratıcısı olan dünya ölçeğinde bir liderin eylemlerinin dayanağı olan yaşamı boyunca aldığı önemli kararlar ve stratejik durum değerlendirmelerine odaklanıyor.

Kuşkusuz Atatürk 57 yıllık yaşamında binlerce karar almıştır. Bu kitapta Atatürk’ün aldığı 80 stratejik karar ve bizzat yazdığı durum değerlendirmeleri ele alınıyor. Her kararın altyapısı, arka planı, kararın alındığı zaman dilimindeki koşullar inceleniyor. Her kararla ilgili, Atatürk’ün söyledikleri ya da yazdıkları temel kaynağından aynen veriliyor.

Atatürk’ü lider yapan kültürel kökler ve Atatürk’ün liderlik özellikleri üzerinde de geniş olarak duruluyor. Coşkun, Atatürk’le ilgili tartışmalı iki konuyu da “Atatürk ve Diktatörlük”, “Atatürk ve Demokrasi” bölümlerinde inceliyor.

750’yi aşkın dipnotun kullanıldığı, her bölümden sonra kaynakların verildiği Atatürk: Karar ve Tavır, Dr. Mehmet Alev Coşkun’un yetkin bir dil ve canlı bir biçemle Atatürk’ün stratejik kararlarının doğumunu ortaya koyduğu özgün bir başucu kitabı. Öner Yağcı’nın yazısı...

- M. Sadık Aslankara (“Cumhuriyetle öykü okuryazarlığı...” / İsa Eşme, Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme, Eğitim-İş, Cumhuriyet / Şerafettin Turan, Kendine Özgü Bir Yaşam ve Kişilik: Mustafa Kemal Atatürk, Bilgi / Doç. Dr. Anıl Çeçen, Atatürk’ün Kültür Kurumu Halkevleri, Gündoğan),

- Öner Yağcı (“Cumhuriyet ve özgürlük âşığı bir hoca, yazar, siyasetçi, aydın: Mümtaz Soysal!”),

- Gültekin Emre (Enis Batur, Ağır Su: 2019-2023, Minoa),

- Emine Cin (Cumhuriyet’in 102. Yılında Anılarımız, Derleyen: Gülseren Ünsün Engin / İzan),

- İpek Demir (Dan Brown, Sırların Sırrı, Çeviren: İpek Demir, Altın),

- Özlem Küskü (Metin Bobaroğlu, Ayşe Acar, Aşure - Anadolu’nun Kadim Bilgeliği, Destek),

- Y. Bekir Yurdakul (Gülsüm Cengiz, Masal Kadın, Cumhuriyet Kitapları),

- Vitrindekiler, kısa tanıtımlar, Emek Yurdakul’dan Güncel ve Mustafa Başaran’dan Bulmaca.

Gamze Akdemir

