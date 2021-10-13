YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

13 Ekim 2021 Çarşamba, 00:06

- Cumhuriyet Kitap Dergi’nin YARIN yayınlanacak 1652. sayısının kapağında; Cumhuriyet kuşağının yaşayan en önemli temsilcilerinden; göç, kamuoyu, kadın araştırmaları gibi alanlarda uluslararası literatüre giren çalışmaları, eserleri ve yetiştirdiği isimlerle Türkiye’nin yetiştirdiği en değerli bilim insanlarından, “Hocaların Hocası” Nermin Abadan Unat yer alıyor.

Yüzüncü doğum gününü kutlarken, 1996’da Kum Saatini İzlerken adıyla okurla buluşan ve 25 yıl sonra yeni anılar eklediği, Ayla Yüksel’in yayına hazırladığı geliştirilmiş baskısı Yüz Yıllık Umut (Kırmızı Kedi Yayınevi) adıyla yayımlanan kitabında, bir ömrün bilançosunu çıkarıyor Unat.

Ailesini, deneyimlerini, mesleki ve akademik yaşamını, bilimsel çalışmalarını, hocalarını, yakın dostlarını, öğrencilerini ve kuruluşundan bugüne Türkiye’nin geçtiği dönemeçleri paylaşıyor. Asla ödün vermediği düşünceleri ve inandığı değerleri yazıya döküyor... Gamze Akdemir’in söyleşisi…

- Üçüncü sayfamızda, sanatçıların farklı sanat dallarını birlikte yoğurup yapıtlarında apayrı türleri birbirine girdirebildiğini vurguladığı, ‘Yazınsal türlerde girişme...’ başlıklı yazısıyla M. Sadık Aslankara yer alıyor.

- Feridun Andaç, Okumak, yazmak üzerine aforizmalar yazı dizisinin üçüncü bölümünde, “Yazmak... Biçimlemektir sözdeki duyguyu, duygudaki sözü. Elbette bir düşünce ivmesi gerek bunun için. Onsuz yazılabilir mi? Hiç sanmam! Deneyin isterseniz.” diyor.

- Ataol Behramoğlu, Nâzım Hikmet’in oğlu Mehmet Nâzım’ın yaşamı üzerine Sibel Oral’ın kaleme aldığı İşitiyor musun Memet’i (Doğan Kitap) eleştiriyor.

- Ülker İnce, dilimize çevirdiği, Wladyslaw Szpilman’ın kült yapıtı, Roman Polanski’nin ünlü filmine de kaynaklık etmiş Piyanist’i (Koridor Yayıncılık) irdeliyor.

- Gamze Akdemir, hümanist şiirlerin şairi, denemenin ve söyleşinin biyografiyle bütünleşip ete kemiğe büründüğü yapıtların yazarı Bedriye Korkankorkmaz ile Paslı Deniz (Artshop Yayıncılık), Ölümsüz Karanfiller (İzan Yayıncılık), Bütün Yüzler Çiçek Açar (İzan Yayıncılık) ve Sis (İzan Yayıncılık) kitaplarını konuşuyor.

- Hasan Akarsu, Bedriye Korkankorkmaz’ın şiir kitabı Bütün Yüzler Çiçek Açar’ı (İzan Yayıncılık) değerlendiriyor.

- Ataol Behramoğlu, dilimize çevirilerini yaptığı, ölümünün 180. yılında Mihail Yuryeviç Lermontov’u merceğe alıyor.

- Z. Doğan Koreli, William Faulkner’in, sınıf ayrımındaki eşitsizliği, 1930’lar Amerika’sındaki toplumsal dışlanmaları, yoksulluğu, cehaleti ve farklı dünyaları gözler önüne serdiği yapıtı Döşeğimde Ölürken’i (İletişim Yayınları) inceliyor.

- Nurhan Tekerek, Dr. İsmet Tekerek’in, Hegel’in özgürlük kavramının ne olduğunu hukuki boyutta sorguladığı ve birey-devlet ilişkisi bağlamında “özgürlük”ün nerede ve nasıl konumlandığını incelediği yapıtı Hegel’in Hukuk Felsefesi ve Özgürlük’ü (KDY Akademik Yayınları) merceğe alıyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Demet İkinci’nin Yeşil Vadi’nin Korkusuz Çocukları (Kırmızı Kedi Çocuk) ve Agnès Cathala’nın Bonnie ile Mortimer Okula Harika Bir Dönüş ile Kantindeyiz (Çev. Gözde Koca / Hayalkurdu Yayıncılık) yapıtlarını değerlendiriyor.

- Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşelerimiz düşün serüvenine davet etmeyi sürdürüyor.

İyi okumalar...

Unutmayın her gün Cumhuriyet, her Perşembe Cumhuriyet Kitap okunur!

Kitap Dergi, YARIN gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte...