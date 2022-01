YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

05 Ocak 2022 Çarşamba, 00:04

- YARIN yayınlanacak 1664. sayımızın kapağında; gençler için kaleme aldığı, düşünün / felsefenin ve gülmecenin de kapısını çaldığı, “büyülü gerçekçilik” yazın-sanat anlayışının yeni örneği gerçeküstü yapıtı Karga Feramuz’un Aşkı (Günışığı Kitaplığı) ile usta yazar Nazlı Eray yer alıyor. Düşünmeye, anlamaya, anlamlandırmaya, evet düşsel ne ki yoğun, sıkı, derinlikli bir çağrı yapıtı. Asırlardır aynı seyreden, çoğunu anlamsız, incir çekirdeğini doldurmaz boş işlerle heder ettiğimizin bile farkına varmadığımız hayatın içinde umut ne yana düşüyor? Bakın, Karga Feramuz’un Aşkı’nda onu da ne güzel söylüyor Nazlı Eray! Y. Bekir Yurdakul’un söyleşisi...

- 3. sayfamızda, bir yazarın yaşamı / yapıtı üzerine kurmaca bir roman yazmanın ne kadar biyografiyi içermesi gerektiğinin tartışmalı bir konu olduğunu, odaklanılanın kuşkusuz ele alınan yazarın / sanatçının yaşamı olduğunu ama bunun hiçbir zaman kronolojik bir yaşamöyküsü olmadığını, olmaması gerektiğini imlediği “Biyografi mi, biyografik roman mı?” başlıklı yazısıyla Feridun Andaç yer alıyor.

- Zeynel Kıran, “Mutlak biçemin ve güzelin üstadıydı. Tanrıyı örnek aldı; yarattı ve sustu (!)” sözleriyle nitelediği, Jean d’Ormesson’un Fransız edebiyatının “Viking”i olarak tanımladığı, Oscar Wilde’ın ise “Ustamdır” dediği, doğumunun 200. yılında Gustave Flaubert’i merceğe alıyor.

- Adnan Binyazar, Dr. Tuncay Özverim’in, romanlar, öyküler, denemeler, izlenimler ve anılarından oluşan Bir Heves Ben de Yazdım... Anılar Canlanır Sözlerimde (Yeni Anadolu Yay.) adlı kitabını inceliyor.

- M. Sadık Aslankara, yazında kurmacanın yolculuğunu irdelediği yazısında, Bahar Yaka’nın Bu Kitabın Yazarı Öldü (Edebiyatist), Javier Marías’ın Zamanın Karanlık Yüzü (Çev. Neyyire Gül Işık, YKY) adlı romanları ile Segâh Gümüş’ün Dört Mevsim Gazozu (Hece) adlı öykü kitabını merceğe alıyor.

- Miyase İlknur, Kelime Ata’nın solun kitlesel destek bulduğu Sivas’ın Alibaba Mahallesi üzerinden kentin geçirdiği sosyokültürel ve siyasal değişimi merceğe aldığı, Refah Partisi’nin 1989’da belediye başkanlığını kazanmasıyla İslamcı siyasetin üssü haline getirilen Sivas’ta, Madımak Katliamı’na giden süreci ise bugüne kadar yazılmayan ayrıntılarıyla ortaya koyduğu çalışması Kızıldan Yeşile & Sol, Aleviler, Alibaba Mahallesi ve Sivas’ta Dönüşen Siyaset’i (Tekin Yayınevi) inceliyor.

- Yiğit Uysal, dünyada 2,5 milyondan fazla okura ulaşan, 2019’da Barnes and Noble ve Waterstones tarafından Yılın Kitabı seçilen, 2020'de British Book Awards’da kısa listeye kalan, New York Times, Wall Street Journal ve USA Today’in çok satanlar listelerinde yer alan Charlie Mackesy’nin güven ve dostlukla kurulan sarsılmaz bir bağı anlatan, kimi eleştirmenlere göre mutluluk rehberi, kimi eleştirmenlere göre ise derinlikli bir sanat yapıtı olarak tanımlanmış Çocuk, Köstebek, Tilki ve At adlı kitabını (Çev. Tankut Baler / Mundi Kitap) değerlendiriyor.

- Canan Koca, sanattan yatırıma, mimarlıktan astrolojiye genç, yetişkin, öğrenci, öğretmen, her alandan ve yaştan okuyucular için öğretici ve keyifli bir başvuru kaynağı niteliğindeki Say Yayınları’nın 101 Dizisi’ni tanıtıyor.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşemiz ile düşün serüveni sürüyor.

