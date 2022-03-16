YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap

16 Mart 2022 Çarşamba, 00:04

- Çarın bütün fetihlerinde öncülük eden Ukrayna Kozaklarından bir ailede, Rusya’nın 1709’da Poltava Savaşı’nda İsveçlileri topraklarından püskürttüğü bölgede bu zaferin yüzüncü yılında doğan; Dikanka Civarında Akşamlar yapıtıyla Ukrayna kimliğinin oluşumuna katkıda bulunmuş; 1844’te, “Ruhumun Ukraynalı mı Rus mu olduğunu bilmiyorum” demiş; Rus kimliğinin çelişkili karakterini uluslararası düzeye taşımış, Rus edebiyatının bir temsilcisi olmuş Nikolay Vasilyeviç Gogol, başyapıtlarından Taras Bulba (Çev. Belkıs Korkmaz / Can Yayınları) ile kapağımızda. Dr. Sabri Gürses’in incelemesi…

- Üçüncü sayfamızda, Adnan Özveri’nin Bir Başka Çanakkale- Zonguldaklı Madencilerin ve İki Keskin Nişancının Romanı (Nota Bene Yayınları), Kadim Koç’un Ankara’nın Kördüğümü Sakarya-Mustafa Kemal Paşa’nın Dehası (Bilgi Yayınevi), Recep Karaahmetli’nin Bir Aykırı Adam-Hatay’ın Karayılanı (Bilgi Yayınevi) ve Leylâ Serpil’in Kar Kokusu’nu (İzan Yayıncılık) irdelediği “Çanakkale; hep yeniden...” başlıklı yazısıyla M. Sadık Aslankara yer alıyor.

- Adnan Binyazar, “Üç Kanatlı Masal Kuşu” başlıklı yazısında usta şair ve yazar Oğuz Tansel’in dil dünyasını, masallarını ve imge dünyasını merkeze alıyor.

- Feridun Andaç, “Dostoyevski’yi bugün okumak!” başlıklı yazısında, Dostoyevski’nin yaşadığı zamanın ağrısını bilerek / duyarak / hissederek anlatan biri olduğunu görebilmek için, öncelikle anlatıcılığının iki ayrı döneminin neden niçinlerini sorgulayarak bir okuma yolculuğuna çıkmak gerektiğini, bunun da ister istemez, çağının Rusyası’nın nereden nereye geldiğini bilmeyi gerektirdiğini yazıyor.

- Y. Bekir Yurdakul, “Öyküler de ‘yolda’dır şarkılar da...” başlıklı yazısında, Judith Malika Liberman’ın Yolaçık (Resimleyen: Zeynep Özatalay / Redhouse Kidz) ve Seda Öğretir’in Gizemli Duvar (Resimleyen: Öykü Akarca / Altın Kitaplar) kitaplarını merceğe alıyor.

- Gamze Akdemir, usta gazeteci yazar Işık Kansu ile Cumhuriyet’in harcını ve Türk Devrimi’nin bütünlüğünü, farkını, özgünlüğünü tüm katmanlarıyla çözümlediği Cumhuriyetçi Olmak (Cumhuriyet Kitapları) adlı incelemesini konuşuyor.

- Gamze Akdemir, usta gazeteci yazar Mustafa Balbay ile 2016’da yitirdiğimiz dostu, yoldaşı, “yakışıklı devrimci”, Aydınlanmacı, Cumhuriyetçi Tarık Akan için kaleme aldığı, Yüreği Yüzünden Güzeldi: Tarık Akan (Halk Kitabevi) kitabını konuşuyor.

- Deniz Burak Bayrak, Patrick Modiano’nun Paris’in karanlık sokaklarında var olmaya, yaşama tutunmaya çalışan Louis ve Odile’in bu sis bulutunu aralayıp yollarını bulabilmelerini ustaca hikâyeleştirdiği Bir Gençlik’ini (Çeviren: İsmet Birkan / Can Yayınları) merceğe alıyor.

- Adalet Çavdar, Maaza Mengiste’nin, gerek Etiyopya’nın Mussolini tarafından işgali gerekse İkinci Dünya Savaşı’na dair kayıtlarda yer almayan kadın askerlerin öyküsünü anlattığı, kadınların dilinden bir destan yazdığı Gölge Kral’ını (Çeviren: Esma Fethiye Güçlü / Timaş Yayınları) inceliyor.

- Vitrindekiler, Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün serüveni sürüyor.

İyi okumalar…

Gamze Akdemir

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