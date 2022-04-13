YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

13 Nisan 2022 Çarşamba, 00:04

- Çağdaş Türkiye’nin simge kadınlarından Türkan Saylan’ın açtığı yolda yürüyen, “Hocamdı, annemdi de” dediği Türkan Saylan’dan devraldığı bayrağı aynı kararlılıkla taşıyan bir başka simge isim, Türkan ve Ayşe - Otuz Yıllık Yol Arkadaşlığının Hikâyesi (Kırmızı Kedi Yayınevi) adlı kitabıyla ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel kapağımızda.

Kitabında Saylan’la dile kolay otuz yıl omuz omuza gerçekleştirdikleri mucizeleri ve yaşama geçirdikleri sayısız projeleri paylaşan Yüksel, FETÖ’nün algı operasyonları ve iftiraları nedeniyle yıllarca yargılandıkları, hücreye girdikleri ve beraat ettikleri zorlu süreci, hukuk mücadelesini de tarihe kazıyor.

Bu söyleşi Türkiye’mizin Atatürk ilke ve devrimlerinin aydınlığından ayrılmayan, bu yolda baş koydukları her alanda mücadele eden tüm çağdaş insanlarına ve bu uğurda canını dahi veren kahramanlara adanmıştır. Gamze Akdemir’in söyleşisi...

- Üçüncü sayfamızda Bir Büyülü Ortamda (Orhan Duru / Yapı Kredi Yayınları), Mehmet Zaman Saçlıoğlu (Bir Gün / (Cumhuriyet Kitapları), Karsambaç (Zafer Doruk / Sel) yapıtlarını irdelediği “Öykünün Sandık Odası” başlıklı yazısıyla M. Sadık Aslankara yer alıyor.

- Feridun Andaç “Bize Kendini Anlat” başlıklı yazısında, André Gide’in günlüklerinin 1887-1925 arasını kapsayan ve Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan ilk cildini merceğe alıyor.

- Emin Adnan, Ahmet Munis Armağan’ın kendi yayını olan, Batı Anadolu’da çiftlikler ve toprak ağalarını ele aldığı ve Başbakan Adnan Menderes’in aile köklerini irdelediği Hacı Ali Paşa Hanedanlığı-Toprak Ağalığından Siyasete’yi inceliyor.

- Barış Doster, Hüner Tuncer’in 1804-1914 yılları arası Osmanlı Devleti’nin parçalanma sürecini ortaya koyduğu Osmanlı Çöküşü’nü (Cumhuriyet Kitapları) merceğe alıyor.

- Nihat Kopuz, Alejandro Zambra’nın yazı alanında deneyimlediklerini yalın dille aktardığı, Bolaño’dan Tanizaki’ye, Cortázar’dan Kafka’ya, Buzzati’den Borges’e, Madam Bovary’den Yastıkname’ye birçok yazar ve eser hakkında tespitlerde bulunduğu kitabı Okumamak’ı (Çev. Çiğdem Öztürk / Notos Kitap) inceliyor.

- Doç. Dr. Yücel Çağlar, Türkiye’nin Ardıçları (Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği) ve Agroekoloji Başka Bir Tarım Mümkün (Metis Yayınları) adlı incelemeleri değerlendiriyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Irmak Zileli’nin hayatın önünde koşan edebiyat ve o büyük kervana sahici, sıkı bir arkadaş olarak katılan kitabı Arkadaşım İçin’i (Günışığı Kitaplığı) merceğe alıyor.

- Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün serüveni sürüyor.

İyi okumalar…

Gamze Akdemir

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