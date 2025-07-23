YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! 24 Temmuz 2025 / Sayı 1849!

Merhaba

Öner Yağcı’nın kaleminden iki usta yazarımız Mina Urgan ve Suat Derviş kapağımızda.

Mina Urgan (1 Mayıs 1915 / 15 Haziran 2000)... “Çağımıza uymak zorundayız palavrasına da hiç mi hiç inanmıyorum. Eğer yaşadığım çağın en yüce ideali köşeyi dönmekse; eğer yaşadığım çağ toplumsal adaletsizlik üstüne kuruluysa; eğer yaşadığım çağ inandığım her şeyi yadsıyorsa; eğer yaşadığım çağa bayağılık ve çirkinlik egemense ben böyle bir çağa neden ayak uydurmak zorunda kalayım? Tam tersine başkaldırırım, direnirim böyle bir çağa karşı. Bu yüzden dinozorlukla suçlanmam da vız gelir bana.”

İnsan soyuna ve mutlu yarınlara inancıyla, kendisiyle barışık yaşamıyla, incelemeleriyle, anılarıyla, çevirileriyle, kültür yaşamımıza büyük katkıları olan, birçok insanın yaşama bakışını değiştiren, Cumhuriyet değerleriyle yetişen, bilim ve sanat sevdalısı aydın, yazar ve çevirmen Mina Urgan’ı öğrencisi Ayşegül Yüksel’in sözleriyle saygıyla anıyoruz:

“Tek büyük şansı ‘sevdiği işi yapmak’, en büyük silahı da özgürce düşünüp düşündüklerini özgürce dile getirmek olan, ‘ilkeli’, ‘çalışkan’, ‘sevecen’, ‘özverili’, ‘ödünsüz’ bir varoluşun çekiciliğini her türlü başka çekiciliğe yeğ tutmuş, kendine ve herkese saygılı bir insan.”

Suat Derviş (1905 / 23 Temmuz 1972)... Çocukluk arkadaşı Nâzım Hikmet’in kendisinden habersiz gönderdiği bir şiiri Yusuf Ziya Ortaç tarafından “Türk edebiyatının göklerine doğan yeni bir yıldız” denilerek Alemdar gazetesinde yayımlandı (1918). İkdam gazetesinde ilk “kadın sayfası”nı düzenledi.

Son Posta, Vatan, Cumhuriyet gazetelerinde röportajları yayımlandı. Uluslararası Montrö Konferansı’nı ve Lozan Konferansı’nı izledi. 1920’lerde başlayarak çoğu gazetelerde tefrika edilmekle kalan (ve ancak son yıllarda kitaplaşan) sayısı 50’ye ulaşan roman, 4 öykü kitabı yazdı.

Tüm yazdıklarında kadın özgürlüğünü şiddetle savundu. Özgürlüğünü her şeyden daha değerli saydı, kültür, özgürlük ve insanlaşma savaşımımızın hep parlayan yıldızıydı. Mücadeleci, cesur, öncü bir gazeteci ve yazarımız Suat Derviş’i saygıyla anıyoruz.

- M. Sadık Aslankara (“Öykünün ‘küçük insan’ı” / Derya Sönmez, Öteki Hayvanlar, Sel / Zeynep Eşin, Böyle Uğuldar Ağaç, Alakarga / Gülşen Funda, Felgu, Ketebe),

- Can Yayınları Miras Dizisi - Atatürk Kitapları Serisi’nden iki yeni kitap (Yorulsanız Bile / Mütarekeden Zafere),

- Gültekin Emre (Betül Tarıman, Bir Rüyâ İçin Gerekli Şeyler, Ayrıntı),

- Remzi Kal (Feyzi Açıkalın, Kötülüğün Yolları Nasıl Döşendi, Ege),

- Doğa Taşlardan (Metin Özbek, Sapiens’ten Önce İnsan Vardı, İmge),

- Y. Bekir Yurdakul (Alberto Casiraghy, Doğa Her Şeyi Bilir, Çeviren: Filiz Özdem, YKY Doğan Kardeş Kitaplığı / Anooshirvan Miandji, Bir Çınar Bir Çocuk, Bilgi, / Şahsene Camız, Bir Ağaç Gibi, Cumhuriyet Kitapları),

- Vitrindekiler, kısa tanıtımlar ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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