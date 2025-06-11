YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Merhaba,

Anılarından oluşan, “Her Şey Parçalanırken Büyümek” alt başlığıyla yayımlanan ve hem ülkesinin yakın geçmişiyle hem de ailesinin hikâyesiyle buluşturduğu Özgür adlı kitabıyla (Çeviren: İlknur Özdemir / Yapı Kredi Yayınları) Arnavut yazar, siyaset teorisi hocası Lea Ypi kapağımızda.

1990’larda domino taşları misali yıkılan komünist rejimlerden biri de Arnavutluk’taydı. Enver Hoca’nın mirası, neoliberal kapitalist sistem tarafından örselenirken tıpkı diğer Doğu Bloku ülkelerinde olduğu gibi Arnavutluk’ta da yeni bir zaman işlemeye, yeni bir çağ açılmaya başlamıştı. Bu dönüşümün tanıklarından biri de çocukluğu Arnavutluk’ta geçen, şimdilerin siyaset teorisi hocası Lea Ypi’ydi.

Özgür adlı kitabında Ypi, hemen her şeyin sınırının sert kurallarla çizildiği, yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyede olduğu, insanların daha iyi bir dünya hayalinin peşinden gittiği ve günü geldiğinde komünist liderlerin heykellerinin yıkıldığı, meydanlarda “özgürlük” ve “demokrasi” şarkılarının söylendiği Arnavutluk’a ilişkin hikâyeler anlatıyor.

Anlatısının merkezinde ket vurulan yaşamlar, acılar, eğilip bükülen gerçekler ve Arnavutluk’un dünü ile bugününe ilişkin karşılaştırmalar yer alırken şu sorulara yanıtlar arıyor Ypi: “İdeal nedir? Dün mü, yoksa şimdi mi gerçek? Yakın geçmiş mi, yoksa bugün mü özgür bir ülke Arnavutluk? Özgürlük nedir?”

Ve Arnavutluk’un 1990 öncesini ve sonrasını karşılaştırırken “özgürlük” bağlamında da şöyle bir belirlemede bulunuyor: “Nihayet gelmişti özgürlük ama soğuk sunulan bir yemeğe benziyordu. Pek az çiğneyip hemen yuttuk, açlığımız geçmedi. Bize yemek artıkları mı verildi diye merak edenler oldu. Kimileri de verilenin sadece soğuk başlangıçlar olduğunu söyledi.” Murat Can Okan’ın yazısı...

- Mehmet Alev Coşkun (Erol Tuncer, Cumhuriyet Halk Partisi Tüzükleri (1919-1978), Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı-TESAV),

- Zafer Özcan (Nigâr Nigâr Alemdar, İstanbullu Üç Osmanlı Ailesi, Timaş Yayınları),

- Öner Yağcı (“Peride Celal: Aşktan insan ve toplum gerçeğine ulaşan bir yazar!”),

- M. Sadık Aslankara (“Can pahasına anlatı” / Ümit Erol, Yitiş Masalları, Artshop Yayınları / Ömer F. Özen, Güzelkent’in Piaf’ı, Kutlu Yayınları / Hakan Güzeldere, Tanıdık Bir Göç Hikâyesi, Mu Yayınları / Kalender Durukan, Huzursuzlar, Klaros Yayınları),

- Emin Adnan (Reha Tanör, Hayat Dolmuşu: Yaşama Sanatının Bilinen Sırları Üzerine / İthaki Yayınları),

- Can Uyar (Esra Özsüer, Megali İdea: 1821 Mora İsyanı’ndan 1922 Küçük Asya Bozgunu, Kronik Kitap),

- Ali Apaydın (Adrian Johnston, Yeni Bir Alman İdealizmi: Hegel, Zizek ve Diyalektik Materyalizm, Çeviren: Hakan Gürvit, Livera Yayınevi),

- Y. Bekir Yurdakul (“Yürek tellerine dokunan bir sevgi öyküsü!” / Behçet Çelik, Küskünler, Günışığı Kitaplığı),

- Vitrindekiler, kısa tanıtımlar, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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